Почеттино: «На мой взгляд, Алли – это игрок топ-уровня»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после победы над «Барнсли» (1:0) в поединке 3-го раунда Кубка Лиги отметил полузащитника шпор Деле Алли, который стал автором единственного гола в матче:

«На мой взгляд, Алли – это футболист топ-уровня. Для нас он является ключевым игроком. Сегодня он забил и помог нам одержать победу. Я им очень доволен. Все могут играть лучше, это так. Но я им доволен. На данном этапе ему нужно найти баланс, но сегодня он сыграл хорошо. Он старался, забил, и это здорово.

Хочу поздравить „Барнсли“, они очень хорошо оборонялись. Считаю, что матч выдался крайне тяжёлым, нам было нелегко создавать голевые моменты из-за того, как они защищали свои ворота. Мы ни разу не попали в створ ворот за первые 60 минут матча.

Я доволен многими моментами. Мы были настроены на победу, но приоритетной целью было получение опыта и практики теми игроками, которые вышли сегодня на поле».

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