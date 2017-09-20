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    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
15:00 Матч завершен Енисей 3:0 Ахмат
18:00 6’ Олимпиец 0:0 Уфа
18:30 сегодня Крылья Советов -:- Локомотив М
19:00 сегодня Арарат М -:- СКА-Хабаровск
19:00 сегодня Факел -:- Амкар
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Дани Алвес - Форлану: «Попрошу прекратить порочить моё имя»

сегодня, 17:14

Защитник ПСЖ Даниэль Алвес обратился к бывшему нападающему сборной Уругвая Диего Форлану, который раскритиковал бразильца за поведение того в одном из эпизодов матча 6-го тура Лиги 1 между ПСЖ и «Лионом», когда Алвес отобрал мяч у своего одноклубника Эдинсона Кавани, чтобы право исполнить штрафной получил Неймар:

«Я не знаю, какую игру ты смотрел. В том матче я старался предотвратить конфликт. Потому попрошу прекратить порочить мое имя».

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Все комментарии
Levadia
сегодня в 18:07
Там уже порочить нечего.
Сам уже всё и всем показал и доказал,какой ты Q.
Alex12357
сегодня в 18:03
Форлан ни как не может простить поражение Уругвая в родных стенах от Бразилии 1-4!Полное фиаско на родном стадионе!
АдекватныйНеадекват
сегодня в 17:58
с***а оправдывается, гнильцой разит
beloff
сегодня в 17:55
    Mоnоlo
    сегодня в 17:50
    Эти "легенды" слишком много говорят.
    Viskas el Babselona
    сегодня в 17:48
    Неймар и Алвес начали мутить воду в ПСЖ. Бывшие игроки барселоны и этим все сказано...
    Hayden
    сегодня в 17:33
    Типичный алвес
    Капитан Смoллетт
    сегодня в 17:30
    Алвес сам порочит свое имя...
    Barcamilan
    сегодня в 17:25
    эх дани, не отмазывайся, все все видели
    Alex12357 ответил gentlewolf
    сегодня в 17:22
    gentlewolf:
    Пипец ПСЖ похоже. Хотели как лучше - приобрели Неймара. Бразильский ШиДеДзю (широковденисовдзюба)
      ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 17:21
        gentlewolf
        сегодня в 17:19
        Пипец ПСЖ похоже. Хотели как лучше - приобрели Неймара. Бразильский ШиДеДзю (широковденисовдзюба)
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