Дани Алвес - Форлану: «Попрошу прекратить порочить моё имя»

Защитник ПСЖ Даниэль Алвес обратился к бывшему нападающему сборной Уругвая Диего Форлану, который раскритиковал бразильца за поведение того в одном из эпизодов матча 6-го тура Лиги 1 между ПСЖ и «Лионом», когда Алвес отобрал мяч у своего одноклубника Эдинсона Кавани, чтобы право исполнить штрафной получил Неймар:

«Я не знаю, какую игру ты смотрел. В том матче я старался предотвратить конфликт. Потому попрошу прекратить порочить мое имя».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте