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    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
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Форлан: «Дани Алвес отдал мяч Неймару словно его с**ка»

сегодня, 03:47

Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан высказался по поводу конфликта между игроками «Пари Сен-Жермен» Эдинсоном Кавани и Неймаром.

Напомним, во время матча 6-го тура Лиги 1 с «Лионом» (2:0) бразилец и уругваец несколько раз спорили о том, кто из них будет исполнять пенальти и штрафные удары. Во время пробития парижанами очередного штрафного вмешался защитник ПСЖ Дани Алвес, который не дал Кавани исполнить стандарт и передал мяч Неймару.

«Кавани заслуживает уважения. Он уже много лет забивает голы за ПСЖ и исполняет пенальти. Необходимо проявлять должное уважение. Неймар не повёл бы себя так с Месси. Он повёл себя как маленький мальчик, раздражающий Кавани перед пробитием пенальти.

Этот конфликт только между Неймаром и Кавани, такое происходит во всех клубах. А вот поведение Алвеса не укладывается в голове. Он не дал мяч Кавани, но позволил пробить Неймару словно его с**ка».

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Все комментарии
Василий 50
сегодня в 04:15
Все так и есть.
Gahi
сегодня в 04:07
Что ко всем деньгам Неймара со своим уставом взяли так скоро он и обязанности тренера будет выполнять не спросив.
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