Кулибали: «Я бы предпочел Скудетто победе в Лиге чемпионов»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали заявил, что он вместе со своим клубом больше хотел бы выиграть чемпионат Италии, чем Лигу чемпионов.

«Чемпионат только стартовал, впереди долгий путь, и в лиге есть много сильных команд. Все они - от „Милана“ до „Лацио“ - хороши, не сбрасывал бы со счетов даже „Фиорентину“, так что нам нужно думать только о себе, но мы уверены в своих силах.

Все большие клубы Серии А хотят выиграть Скудетто, и „Наполи“ в том числе. Пока рано об этом говорить, давайте посмотрим, что будет в феврале и марте. Скудетто или Лига чемпионов? Я бы предпочел Скудетто, это очень важно для города».

В последнем туре Серии А «Наполи» разгромил «Лацио» (4:1) В первых пяти матчах чемпионата неаполитанцы одержали пять побед и занимают первую строчку в таблице.

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