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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
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Кулибали: «Я бы предпочел Скудетто победе в Лиге чемпионов»

сегодня, 15:22

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали заявил, что он вместе со своим клубом больше хотел бы выиграть чемпионат Италии, чем Лигу чемпионов.

«Чемпионат только стартовал, впереди долгий путь, и в лиге есть много сильных команд. Все они - от „Милана“ до „Лацио“ - хороши, не сбрасывал бы со счетов даже „Фиорентину“, так что нам нужно думать только о себе, но мы уверены в своих силах.

Все большие клубы Серии А хотят выиграть Скудетто, и „Наполи“ в том числе. Пока рано об этом говорить, давайте посмотрим, что будет в феврале и марте. Скудетто или Лига чемпионов? Я бы предпочел Скудетто, это очень важно для города».

В последнем туре Серии А «Наполи» разгромил «Лацио» (4:1) В первых пяти матчах чемпионата неаполитанцы одержали пять побед и занимают первую строчку в таблице.

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Все комментарии
10 seconds to stars
сегодня в 16:22
Смешной человек
Nesta 88
сегодня в 16:02
Да все уже поняли что скудетто,так как в ЛЧ вы даже Шахтеру влетели
Gorbuncov
сегодня в 15:45
Просто в ЛЧ не светит
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:39
А В ИТОГЕ - НИ ТОГО НИ ДРУГОГО
Don trambon
сегодня в 15:33
Как говорится - от А до Я.

Он назвал милан и лацио, кто тут 1й,а кто последний?))0
жменя семечек
сегодня в 15:32
всё это позёрство! если бы реально ему бы пришлось выбирать между этими двумя турнирами, то он бы не раздумывая предпочёл международный трофей! это как быть известным на весь мир, и на местном уровне! лига ЧЕ это совсем иной уровень , и выбор очевиден
Overbeer
сегодня в 15:30
ну да.. ЛЧ ведь выиграть- это как пописать сходить
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