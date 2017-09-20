Фил Невилл: «Рэшфорд не хуже Мбаппе и Дембеле»

Известный в прошлом футболист Фил Невилл прокомментировал игру нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, отметившегося дублем в последней игре Кубка Лиги с «Бертоном» (4:1).

«Все хвалят Мбаппе и Дембеле, но у нас никто не говорит о Рэшфорде. Он англичанин, так что мы просто говорим: „Он в порядке и играет на левом фланге“. Мбаппе и Дембеле тоже играют на флангах. Многие говорят, что Маркус должен играть центрфорварда, но он хорош и на позиции вингера.

Рэшфорд на том же уровне, что и эти двое, которые стоят от 100 до 150 млн фунтов, Маркус становится лучше с каждым сезоном.

Все думали, что он не будет играть при Моуриньо, но Рэшфорд выходит на поле во всех больших матчах. Он забивает мячи и может стать игроком мирового класса».

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