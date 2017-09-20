Мане: «Почему бы „Ливерпулю“ не обыграть „Спартак“?»

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Спартака».

«Играть в Лиге чемпионов очень интересно, ведь это мечта каждого футболиста. Это очень конкурентный турнир. Как известно, мы уже сыграли один матч с „Севильей“ (2:2) и не добились того результата, которого хотели.

Теперь нам предстоит поездка в Москву, так почему бы нам не одержать там победу? Знаю, что „Спартак“ - хорошая команда. В противном случае они бы не играли в Лиге чемпионов».

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