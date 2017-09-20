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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
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18:30 сегодня Крылья Советов -:- Локомотив М
19:00 сегодня Арарат М -:- СКА-Хабаровск
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Бензема сообщил, что хочет играть в «Реале» до конца карьеры

сегодня, 16:18

Нападающий «Реала» Карим Бензема во время специальной церемонии, посвященной продлению его контракта со «сливочными» до 2021 года, сообщил, что хочет играть за «Мадрид» до конца своей карьеры.

«Считаю, что современный нападающий должен быть не только бомбардиром, он также помогает партнерам по команде.

Я хочу закончить свою карьеру в „Реале“. Очень рад, что буду продолжать здесь играть.

Я выступаю за лучший клуб мира и намерен и дальше выигрывать вместе с „Мадридом“ самые главные титулы».

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feelgood125
сегодня в 16:38
До конца Карьеры Зидана в Реале
вячеслав остапенко
сегодня в 16:27
Правильно решение Карима
ROMA DROGBA
сегодня в 16:27
Я не понимаю честно не понимаю, ну чем он лучше Сашки Кокорина?
cannongun
сегодня в 16:20
с опцией выкупа в лярд евро - легко!
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