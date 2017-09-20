Бензема сообщил, что хочет играть в «Реале» до конца карьеры

Нападающий «Реала» Карим Бензема во время специальной церемонии, посвященной продлению его контракта со «сливочными» до 2021 года, сообщил, что хочет играть за «Мадрид» до конца своей карьеры.

«Считаю, что современный нападающий должен быть не только бомбардиром, он также помогает партнерам по команде.

Я хочу закончить свою карьеру в „Реале“. Очень рад, что буду продолжать здесь играть.

Я выступаю за лучший клуб мира и намерен и дальше выигрывать вместе с „Мадридом“ самые главные титулы».

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