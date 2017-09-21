Ещенко: «Если бы я делал все пасы точно, то играл бы где-нибудь в Европе»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
21:30 Идет второй тайм, 67’ Бавария 2:1 Вольфсбург
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
21:45 54’ Лилль 0:3 Монако
  • Главные новости
  • Все новости
20:31
Срна приостановил выступления за «Шахтёр»29
17:58
Жиру, Манджукич, Боатенг претендуют на приз за самый красивый гол года55
17:10
«Спартаку» запретили продавать билеты на выездной матч с «Севильей»169
16:27
Роналду, Месси и Неймар претендуют на приз лучшему игроку года по версии ФИФА65
15:41
Каррера: «Промес и Педро Роша могут пропустить какое-то количество матчей»66
22:48
Ещенко: «Петкович сам понимает, где ошибся»0
22:43
Сергей Павлов покинул пост главного тренера «Атырау»2
22:38
Луис: «Я рад, что мой друг Коста возвращается в „Атлетико“»0
22:34
Леонардо может возглавить «Антальяспор»0
22:31
«Барселона» в январе может подписать Горецку3
22:27
Сын Трампа играет за «Ди Си Юнайтед»3
22:01
«Ницца» отыграла два мяча в матче с «Анже»2
21:55
Марсело пропустит месяц10
21:50
Каррера: «Шансы на чемпионство? Нам будет очень сложно»9
21:47
Контра возглавил сборную Румынии1
21:42
Техеро и Ашраф включены в заявку «Реала» на матч с «Алавесом»0
21:38
Деулофеу и Семеду не помогут «Барселоне» в матче с «Жироной»8
21:35
Компани вернулся в строй2
21:16
Каррера: «Физиотерапевт в травмах игроков не виноват»30
20:38
«Бавария» - «Вольфсбург»: стартовые составы7
20:34
Срна: «Сознательно или специально я никогда не принимал никаких запрещённых препаратов»17
19:56
УЕФА отрицает, что Срна мог сдать положительную допинг-пробу в играх под его эгидой9
19:52
Каррера: «Прошу болельщиков не повторять того, что было в Мариборе»23
19:46
Матч «Ахмат» - «Рубин» пройдёт на резервном стадионе3
19:40
«Борнмут» потерял Мингса на месяц1

Ещенко: «Если бы я делал все пасы точно, то играл бы где-нибудь в Европе»

сегодня, 22:03

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал волну критики в свой адрес.

«Я сам знаю, где я ошибаюсь, иногда читаю прессу, но главное, что я сам понимаю над чем мне надо работать, а тренерский штаб подсказывает и помогает исправить ошибки. Нужно работать над техникой, но это не касается только меня, нужно быть поближе к воротам.

Я всегда был атакующим защитником. Конечно, когда есть помощник на фланге – мне играть легче, чем одному бороздить бровку.

Если бы я делал все пасы точно, то играл бы где-нибудь в Европе. У защитника простая миссия – забрать мяч, отдать. Я рассуждал, смотрел, что пишут. Ну, пускай пишут. Я знаю, где виноват. Физическое состояние хорошее, мне сказали, что я вошел в четверку лучших игроков по пробегу за два дня Лиги чемпионов.

Матчи „Ливерпуля“ пока посмотреть не удавалось, но знаю, что они не совсем удачно стартовали в чемпионате».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 22:42
а если бы ты вообще по мячу не попадал , то стоил бы дачи в Подмосковье !!!!!!
НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
сегодня в 22:41
ну хоть один адекват в мясной.ему надо подальше держаться от всяких самедоглушителе, глядишь и толк будет. самокритика это всегда правильно
Шуnя771
сегодня в 22:37
Ещенко: «Если бы я делал все пасы точно, то играл бы где-нибудь в Европе»


Забей на всех и на... свою кожу!)
Absinthe3
сегодня в 22:35
бг "... и именно для того, чтобы не играть в Европе я постоянно пасую криво" )
DEIVID
сегодня в 22:34
Точные пасы не означают, что ты хороший защитник.
Чупакабра
сегодня в 22:34
    Caniggia
    сегодня в 22:30
      AntiherQ1488
      сегодня в 22:29
        sir-5 ответил Sem25
        сегодня в 22:23
        Sem25:
        Ужас какой. Тридцать лет назад мне, как защитнику, тренер говорил:"Отобрал мяч-отдай своему-подключись в атаку". Надеюсь, что это плохая шутка про "миссию" современного защитника.
        Старина,не пали контору!!!
        sir-5 ответил RussianHorse
        сегодня в 22:21
        RussianHorse:
        Где нибудь в Латвии.
        Вот мы посмеивались над сообщением о том,что Динияр перешёл в литовский клуб "Тракай"(мол,сбылась мечта,снова в Европе!),а сегодня открыл газету с его интервью,а там чёрным по белому :
        Вопрос : "Поступали предложения от российских клубов?" Ответ : "Ставил задачу уехать в другой чемпионат".Вопрос : "То есть,ни один из вариантов в РПЛ не устроил?" Ответ : "Нет,хотел попробовать что-то новое,поиграть за рубежом".

        Вот что с этим поделаешь???
        viktor82 ответил EvgenyS
        сегодня в 22:21
        Играет,ему денежку зарабатывать надо.Фернандес у Вас так же играет,денежку зарабатывает и не Важно им твоё мнение.Футбол сейчас шоу,чтобы на него ходили,а то время ушло когда командир сказал на футбол и приказы не обсуждаются.)))))
        tesch
        сегодня в 22:21
        Нормальная и адекватная оценка, но сейчас надо сделать больше, чем можешь. Удачи!
        drug01
        сегодня в 22:21
        Надеюсь Ливерпуль покажет твое место.....
        Sem25
        сегодня в 22:19
        Ужас какой. Тридцать лет назад мне, как защитнику, тренер говорил:"Отобрал мяч-отдай своему-подключись в атаку".
        Надеюсь, что это плохая шутка про "миссию" современного защитника.
        Zimka
        сегодня в 22:17
        В Румынии.
        RussianHorse
        сегодня в 22:15
        Где нибудь в Латвии.
        sir-5
        сегодня в 22:09
        Не так уж он и плох.В последнее время Д.Комбарова явно лучше.
        Брулин
        сегодня в 22:08
        Ещенко-парень с тяжёлым детством. Отец и мать погибли, когда ему было 9 лет, воспитывался в детском доме. Сделал себя сам в общем. За него был персонально рад в прошлом сезоне, когда золото взяли.
        Филипповых
        сегодня в 22:08
        Ещенко наверно не знает поговорку про бабушку и дедушку. Все только если бы..
        Evgeny Moreman
        сегодня в 22:06
        Лучший по пробегам ,а остальное не важно.
        EvgenyS
        сегодня в 22:04
        Если бы, да кабы. Но играешь ты в Спартаке.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100