Ещенко: «Если бы я делал все пасы точно, то играл бы где-нибудь в Европе»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал волну критики в свой адрес.

«Я сам знаю, где я ошибаюсь, иногда читаю прессу, но главное, что я сам понимаю над чем мне надо работать, а тренерский штаб подсказывает и помогает исправить ошибки. Нужно работать над техникой, но это не касается только меня, нужно быть поближе к воротам.

Я всегда был атакующим защитником. Конечно, когда есть помощник на фланге – мне играть легче, чем одному бороздить бровку.

Если бы я делал все пасы точно, то играл бы где-нибудь в Европе. У защитника простая миссия – забрать мяч, отдать. Я рассуждал, смотрел, что пишут. Ну, пускай пишут. Я знаю, где виноват. Физическое состояние хорошее, мне сказали, что я вошел в четверку лучших игроков по пробегу за два дня Лиги чемпионов.

Матчи „Ливерпуля“ пока посмотреть не удавалось, но знаю, что они не совсем удачно стартовали в чемпионате».

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