Калиниченко: «Лига чемпионов - не уровень Ещенко»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал ничью москвичей с «Марибором» (1:1) в матче Лиги чемпионов.
«Матч в Словении в очередной раз обнажил их проблемы. Построение атакующих действий. Низкая реализация моментов. Ну а самое главное – слабая игра крайних защитников. Особенно Ещенко. Андрей – хороший парень, боец, всегда сражается до конца. Но Лига чемпионов, на мой взгляд, – не его уровень. Если на фоне „Марибора“ смотрелся неубедительно, что же будет с „Ливерпулем“ и „Севильей“, где на флангах куда более классные футболисты?!
Схема с тремя центральными защитниками полностью себя оправдала. Если раньше эта зона, мягко говоря, не внушала доверия, то сейчас три центральных выглядят надежно. Причем в любом сочетании! Однако с краев постоянно приходят опасные атаки. Кроме того, от Ещенко и Комбарова нет помощи впереди. Оба ограничиваются банальными навесами, часто лишенными остроты. К тому же сказывается отсутствие Зе Луиша. Без него бороться вверху некому.
Команда готова физически, спокойно отпахала 90 минут. Все проблемы „Спартака“ – исключительно в игровой плоскости. К сожалению, ребята наступили на те же грабли, что и в предыдущих матчах чемпионата.
Поведя в счете, зачем-то прижались к воротам, начали действовать на удержание. Вместо того, чтобы контролировать мяч, перевести игру на половину поля соперника, сами себе придумали нервотрепку. За это и поплатились».
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Ещенко - да... Бывает. Но уж что-то не в первый раз у него "бывает".
А по команде: будем считать (а это практически так и есть) команда дебютировала в ЛЧ. Да, Комбаров играл. Кто еще - с ходу и не помню. В составе Спартака имеется ввиду.
Далеко не всегда Спартак начинал подобные турниры уверенно. В 90-е, когда он был безоговорочным российским лидером, в ЛЧ команда утверждала себя трудно. Но - билась! Что стоит игра с турками 9 на 11 (у нас двоих удалили), и счет 0:0. Это в Москве, а в Турции мы победили и заняли третье место. Кстати, тогда третьи команды из группы ни в какую ЛЕ не выходили. Иначе Спартак, часто занимавший третьи места, мог и в ЛЕ поиграть почаще. Насколько успешно - теперь никто не скажет.
Затем, став постоянным участником ЛЧ, спартаковцы играли с переменным успехом - но выходы из группы случались и такие команды, как Марибор, выносили "в одну калитку".
Ещенко - да... Бывает. Но уж что-то не в первый раз у него "бывает".
А по команде: будем считать (а это практически так и есть) команда дебютировала в ЛЧ. Да, Комбаров играл. Кто еще - с ходу и не помню. В составе Спартака имеется ввиду.
Далеко не всегда Спартак начинал подобные турниры уверенно. В 90-е, когда он был безоговорочным российским лидером, в ЛЧ команда утверждала себя трудно. Но - билась! Что стоит игра с турками 9 на 11 (у нас двоих удалили), и счет 0:0. Это в Москве, а в Турции мы победили и заняли третье место. Кстати, тогда третьи команды из группы ни в какую ЛЕ не выходили. Иначе Спартак, часто занимавший третьи места, мог и в ЛЕ поиграть почаще. Насколько успешно - теперь никто не скажет.
Затем, став постоянным участником ЛЧ, спартаковцы играли с переменным успехом - но выходы из группы случались и такие команды, как Марибор, выносили "в одну калитку".
Пусть лучше себе на попе ещё наколки наколит
Пусть лучше себе на попе ещё наколки наколит
Это просто дикость
Это просто дикость
А теперь кто его купит?
А теперь кто его купит?
Макс прав на 100%.
Наше старичье - Самедов,Комбаров,Ещенко- уже не уровень ЛЧ,увы, хотя Дима вчера неожиданно обострял игру у чужих ворот и даже в первом тайме в обороне отрабатывал.
Макс прав на 100%.
Наше старичье - Самедов,Комбаров,Ещенко- уже не уровень ЛЧ,увы, хотя Дима вчера неожиданно обострял игру у чужих ворот и даже в первом тайме в обороне отрабатывал.
к тому же он моложе и быстрее. А Петковича для чего брали?
к тому же он моложе и быстрее. А Петковича для чего брали?
А Спартак это уровень ЛЧ?
А Спартак это уровень ЛЧ?