Калиниченко: «Лига чемпионов - не уровень Ещенко»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал ничью москвичей с «Марибором» (1:1) в матче Лиги чемпионов.

«Матч в Словении в очередной раз обнажил их проблемы. Построение атакующих действий. Низкая реализация моментов. Ну а самое главное – слабая игра крайних защитников. Особенно Ещенко. Андрей – хороший парень, боец, всегда сражается до конца. Но Лига чемпионов, на мой взгляд, – не его уровень. Если на фоне „Марибора“ смотрелся неубедительно, что же будет с „Ливерпулем“ и „Севильей“, где на флангах куда более классные футболисты?!

Схема с тремя центральными защитниками полностью себя оправдала. Если раньше эта зона, мягко говоря, не внушала доверия, то сейчас три центральных выглядят надежно. Причем в любом сочетании! Однако с краев постоянно приходят опасные атаки. Кроме того, от Ещенко и Комбарова нет помощи впереди. Оба ограничиваются банальными навесами, часто лишенными остроты. К тому же сказывается отсутствие Зе Луиша. Без него бороться вверху некому.

Команда готова физически, спокойно отпахала 90 минут. Все проблемы „Спартака“ – исключительно в игровой плоскости. К сожалению, ребята наступили на те же грабли, что и в предыдущих матчах чемпионата.

Поведя в счете, зачем-то прижались к воротам, начали действовать на удержание. Вместо того, чтобы контролировать мяч, перевести игру на половину поля соперника, сами себе придумали нервотрепку. За это и поплатились».

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