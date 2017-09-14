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Калиниченко: «Лига чемпионов - не уровень Ещенко»

вчера, 20:05
МариборМарибор1 : 1СпартакСпартакМатч завершен

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал ничью москвичей с «Марибором» (1:1) в матче Лиги чемпионов.

«Матч в Словении в очередной раз обнажил их проблемы. Построение атакующих действий. Низкая реализация моментов. Ну а самое главное – слабая игра крайних защитников. Особенно Ещенко. Андрей – хороший парень, боец, всегда сражается до конца. Но Лига чемпионов, на мой взгляд, – не его уровень. Если на фоне „Марибора“ смотрелся неубедительно, что же будет с „Ливерпулем“ и „Севильей“, где на флангах куда более классные футболисты?!

Схема с тремя центральными защитниками полностью себя оправдала. Если раньше эта зона, мягко говоря, не внушала доверия, то сейчас три центральных выглядят надежно. Причем в любом сочетании! Однако с краев постоянно приходят опасные атаки. Кроме того, от Ещенко и Комбарова нет помощи впереди. Оба ограничиваются банальными навесами, часто лишенными остроты. К тому же сказывается отсутствие Зе Луиша. Без него бороться вверху некому.

Команда готова физически, спокойно отпахала 90 минут. Все проблемы „Спартака“ – исключительно в игровой плоскости. К сожалению, ребята наступили на те же грабли, что и в предыдущих матчах чемпионата.

Поведя в счете, зачем-то прижались к воротам, начали действовать на удержание. Вместо того, чтобы контролировать мяч, перевести игру на половину поля соперника, сами себе придумали нервотрепку. За это и поплатились».

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Все комментарии
никита001
сегодня в 00:34
Не зря Калину приглашали в спортивные журналисты. Тот редкий случай, когда человек тонко чувствует игру не только как футболист, но и как специалист. В свое время таким же сильным и глубоким анализом обладал Сергей Сальников.
Ещенко - да... Бывает. Но уж что-то не в первый раз у него "бывает".
А по команде: будем считать (а это практически так и есть) команда дебютировала в ЛЧ. Да, Комбаров играл. Кто еще - с ходу и не помню. В составе Спартака имеется ввиду.
Далеко не всегда Спартак начинал подобные турниры уверенно. В 90-е, когда он был безоговорочным российским лидером, в ЛЧ команда утверждала себя трудно. Но - билась! Что стоит игра с турками 9 на 11 (у нас двоих удалили), и счет 0:0. Это в Москве, а в Турции мы победили и заняли третье место. Кстати, тогда третьи команды из группы ни в какую ЛЕ не выходили. Иначе Спартак, часто занимавший третьи места, мог и в ЛЕ поиграть почаще. Насколько успешно - теперь никто не скажет.
Затем, став постоянным участником ЛЧ, спартаковцы играли с переменным успехом - но выходы из группы случались и такие команды, как Марибор, выносили "в одну калитку".
cska.78
вчера в 22:27
    ОЛЛС
    вчера в 22:02
    Ещенко растерялся,но это бывает.
    makkie ответил Валерыч
    вчера в 21:36
    Валерыч:
    М-да...Придётся Каррере играющим тренером стать, чтоб проблему Ещенко закрыть.. )) Вроде, неплохой защитник-то в Ювентусе был...
    Каррера ЦЗ был, боюсь, с краю сыграть не сможет 😉
    Валерыч ответил makkie
    вчера в 21:28
    makkie:
    Ещенко против Салаха, Комбаров против Мане - что-то уже паника 😮
    М-да...Придётся Каррере играющим тренером стать, чтоб проблему Ещенко закрыть.. )) Вроде, неплохой защитник-то в Ювентусе был...
    makkie
    вчера в 21:19
    Ещенко против Салаха, Комбаров против Мане - что-то уже паника 😮
    Валерыч ответил ЭJlvIS
    вчера в 21:08
    ЭJlvIS:
    Вот, помню, ребятами играли по вечерам в футбол. В школе когда еще. Ну епт, ну большинство ребят не водили с 5-7 лет в АКАДЕМИИ ФУТБОЛЬНЫЕ. . Но все умели с мячом работать. Красиво сыграть и по мячу бить. А эти еще гордятся и орут, что никто в футболе ничего не понимает. Что тут непонятного то? С детства учите, под 30 и за 30, а результата нет. Это просто дикость
    Так, и мы тоже играли во дворах, постоянно... Проблема в том, что "дворовый футбол" умер... А академии не каждому по карману... А кому по карману, те зачастую - бездари и лентяи. Вот и нет мастеров. А раз мастеров нет, то и результата нет.
    kastites
    вчера в 21:05
    Согласен. Этот парень не уровень
    Пусть лучше себе на попе ещё наколки наколит
    loko7
    вчера в 21:02
    Молчал бы позорник, забыл наверное какой уровень сам демонстрировал в памятном сезоне 2002/2003 в Лиге чемпионов, играя за Спартак.
    ЭJlvIS ответил Валерыч
    вчера в 20:56
    Валерыч:
    Детство наверное тяжёлое было. А в 33 года уже поздно учиться играть..))
    Вот, помню, ребятами играли по вечерам в футбол. В школе когда еще. Ну епт, ну большинство ребят не водили с 5-7 лет в АКАДЕМИИ ФУТБОЛЬНЫЕ. . Но все умели с мячом работать. Красиво сыграть и по мячу бить. А эти еще гордятся и орут, что никто в футболе ничего не понимает. Что тут непонятного то? С детства учите, под 30 и за 30, а результата нет.
    Это просто дикость
    Валерыч ответил ЭJlvIS
    вчера в 20:52
    ЭJlvIS:
    Они с детства занимаются футболом. Неужели нельзя научиться играть....)))
    Детство наверное тяжёлое было. А в 33 года уже поздно учиться играть..))
    ЭJlvIS
    вчера в 20:48
    Они с детства занимаются футболом. Неужели нельзя научиться играть....)))
    Валерыч
    вчера в 20:42
    Продавать надо было его сразу после чемпионства, пока в цене был...
    А теперь кто его купит?
    311
    вчера в 20:41
    Не уровень спартака в целом!)
    drug01
    вчера в 20:38
    А что будет в игре против Ливерпуля????? ...это мы узнаем совсем скоро!
    смещной
    вчера в 20:35
    Ни убавить, ни прибавить.
    Макс прав на 100%.
    Наше старичье - Самедов,Комбаров,Ещенко- уже не уровень ЛЧ,увы, хотя Дима вчера неожиданно обострял игру у чужих ворот и даже в первом тайме в обороне отрабатывал.
    Koenig Moryak.
    вчера в 20:31
    К нам его в Балтику, пригодился бы.
    Чупакабра
    вчера в 20:30
    Калиниченко: «Лига чемпионов - не уровень Спартака»
    Чупакабра
    вчера в 20:29
    Высказалась еще одна легенда спартака!
    Tepliz
    вчера в 20:24
    Совершенно верно. Ещенко это не уровень ЛЧ. Да и Комбаров не далеко ушел. Зачем было прижиматься к своим воротам с такой защитой дырой, когда можно было дожать Марибор, нет решили играть на удержание. Каррера интересно куда смотрит и что об этом думает
    Валерыч
    вчера в 20:22
    Интересно, почему Тигиеву не доверяет, Каррера? Чем он он хуже Комбара или Ещенко?
    к тому же он моложе и быстрее. А Петковича для чего брали?
    ROMA DROGBA
    вчера в 20:06
    Окей.
    А Спартак это уровень ЛЧ?
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