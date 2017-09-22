Ригони: «У меня две конечных цели – „Реал“ и победа на чемпионате мира»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони признался, что в будущем хотел бы поиграть за мадридский «Реал»:

«Сейчас у меня есть контракт с „Зенитом“ на четыре года, и я надеюсь отработать его до конца. Потом уже посмотрим, буду ли продлевать его или нет, но пока думаю только о сегодняшнем дне.

Но я с детства понимал, что моя конечная футбольная цель – это „Реал“. Нет, на самом деле, целей две – мадридский суперклуб и „золото“ чемпионата мира со сборной Аргентины».

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