Иско готовится провести 200-й матч за «Реал»

25-летний полузащитник «Реала» Иско в матче против «Алавеса» проведет 200-й матч за «королевский клуб», если Зинедин Зидан решит выпустить его сегодня на поле.

В 2013-м году футболист перешел в ряды «сливочных» из «Малаги». Сперва не всё складывалось гладко, но теперь Иско стал полноправным игроком стартового состава. За это время хавбек и его клуб одержали 150 побед в 199 поединках, 22 матча закончились поражением и 27 — вничью. Иско забил 34 гола и отдал 47 результативных передач.

Напомним, что в сентябре игрок продлил контракт с «Реалом» до 2022-го года.

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