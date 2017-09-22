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«Бавария» - «Вольфсбург»: стартовые составы7

«Бавария» упустила преимущество в два мяча над «Вольфсбургом»

вчера, 23:22
БаварияБавария2 : 2ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

В матче 6-го тура чемпионата Германии «Бавария» сыграла вничью с «Вольфсбургом» - 2:2.

Мюнхен, стадион «Альянц Арена»

«Бавария» - «Вольфсбург» - 2:2 (2:0)
Голы: Левандовски 33 (пен), Роббен 42Арнольд 56, Дидави 83.

«Бавария»: Ульрайх, Рафинья, Хуммельс, Боатенг, Роббен (Родригес 85), Рибери (Коман 86), Видаль (Толиссо 63), Руди, Мюллер, Киммих, Левандовски.
Главный тренер: Карло Анчелотти.

«Вольфсбург»: Кастельс, Верхаг, Тиссеран, Виллиам (Блащиковски 46), Удуокхай, Иттер, Камачо (Дидави 73), Гилавоги, Малли, Арнольд, Ориги (Базур 85).
Главный тренер: Мартин Шмидт.

Предупреждения: Видаль 13, Тиссеран 18, Виллиам 25.

Судья: Дингерт (Германия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Igo0rek ответил Mоnоlo
сегодня в 00:28
Mоnоlo:
Эммм... причем здесь "приветы" твои? Бавария очевидно что выиграет чемпионат и как минимум выйдет в 1/2 ЛЧ. Что нельзя сказать о Сити.
Уверен, что Бавария дойдет до полуфинала?
Igo0rek ответил Borussia Mönchengladbach
сегодня в 00:27
Borussia Mönchengladbach:
Какие клубы входят в тройку по твоему мнению.
Реал, Барселона, Ювентус
Igo0rek
сегодня в 00:25
Слетелись как мухи ахахахаах
Сливки общества
сегодня в 00:15
Ульрайх не Нойер, конечно. Но так глупить тоже нельзя. Штарке в основу, bitte.
la-respect0 ответил Igo0rek
сегодня в 00:08
Igo0rek:
Привет тем, кто спорил со мной о том, кто там входит в тройку лучших клубов мира...
У Бавария большая история и этот клуб уважают , в отличие от мешков вроде твоего).Ман Сити всегда был середняком и не больше.
Skorp-winner
сегодня в 00:05
    Mоnоlo ответил Igo0rek
    сегодня в 00:04
    Igo0rek:
    Привет тем, кто спорил со мной о том, кто там входит в тройку лучших клубов мира...
    Эммм... причем здесь "приветы" твои? Бавария очевидно что выиграет чемпионат и как минимум выйдет в 1/2 ЛЧ. Что нельзя сказать о Сити.
    EvgenyS
    сегодня в 00:03
    Волки молодцы, бились до последнего.
    EvgenyS ответил Mamaev
    сегодня в 00:03
    Mamaev:
    Ульрайх топ, надеюсь и в лч он будет стоять)) анчелотти гений
    Хороший сарказм.
    Sukhoverkov2012 ответил Igo0rek
    вчера в 23:57
    Igo0rek:
    Привет тем, кто спорил со мной о том, кто там входит в тройку лучших клубов мира...
      Беренгар ответил Igo0rek
      вчера в 23:57
      Igo0rek:
      Привет тем, кто спорил со мной о том, кто там входит в тройку лучших клубов мира...
      Шейховский мешок даже в десятку не входит
      вячеслав остапенко
      вчера в 23:57
      Я думал победит Бавария
      Михалыч 75
      вчера в 23:51
      прям как у нас с играми Спартака .
      Роббери уже не тот
      4ever Ars
      вчера в 23:47
      Эх, хорошая ставка была...
      Borussia Mönchengladbach ответил Igo0rek
      вчера в 23:46
      Igo0rek:
      Привет тем, кто спорил со мной о том, кто там входит в тройку лучших клубов мира...
      Какие клубы входят в тройку по твоему мнению.
      Owl Fake
      вчера в 23:41
        Igo0rek
        вчера в 23:40
        Привет тем, кто спорил со мной о том, кто там входит в тройку лучших клубов мира...
        Gahi
        вчера в 23:39
        Такое ощущение что Анчелотти сидит на чемоданах. И это чувствуют игроки. А игроки Вольфсбурга молодцы играли до конца и утерли нос гранду.
        juchok
        вчера в 23:31
        Ульрах-самый донный вратарь из всех, которых я видел!! желаю Парижу накидать полную авоську немцам! такую ставку испоганить, при счете 2-0..... позорище
        Borussia Mönchengladbach ответил Owl Fake
        вчера в 23:30
        Owl Fake:
        Ахах Папа К, на выход)
        По любому на выход.
        Mоnоlo
        вчера в 23:29
        Пора гнать физрука.
        Borussia Mönchengladbach
        вчера в 23:29
        Удачи волкам, в дальнейшем.
        DEIVID
        вчера в 23:28
        Бавария просто ужасна. Лысый таких соперников на куски разбирал. Но тут есть одно но, Роббен у испанца был на пике, вместе с Рибери, а сейчас уже всерьез надо думать кем их менять. Сомневаюсь, что Коман дорастет до топ уровня.
        Borussia Mönchengladbach
        вчера в 23:28
        Вот что значит новый тренер у волков.
        NGY
        вчера в 23:26
        А какой кредит доверия выдавали Анчелотти, перед его приходом.

        Хотя я всегда говорил, что тренер он так себе, даже учитавая 3 ЛЧ.
        DJ BLADER-BAYERN
        вчера в 23:26
        не понял этой игры...с Шальке играли реально классно,а тут как спали на ходу!.ни скорости,ни движения,не понял вообще,где все пропало после последней игры!!!пусть будет встряска,даже хорошо,а то зажрались видимо...интрига есть,будет борьба,это хорошо!
        Owl Fake
        вчера в 23:25
        Ахах Папа К, на выход)
        NGY
        вчера в 23:25
        Во втором тайме, Бавария выглядела так же, как и Реал во второй половине сезона под руководством Анчелотти!
        drug01
        вчера в 23:24
        Самоуверенность Баварию подвело!!!
        Borussia Mönchengladbach
        вчера в 23:24
        Вот так Вольфсбург!
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