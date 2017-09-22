«Бавария» упустила преимущество в два мяча над «Вольфсбургом»

В матче 6-го тура чемпионата Германии «Бавария» сыграла вничью с «Вольфсбургом» - 2:2.
Мюнхен, стадион «Альянц Арена»
«Бавария» - «Вольфсбург» - 2:2 (2:0)
Голы: Левандовски 33 (пен), Роббен 42 – Арнольд 56, Дидави 83.
«Бавария»: Ульрайх, Рафинья, Хуммельс, Боатенг, Роббен (Родригес 85), Рибери (Коман 86), Видаль (Толиссо 63), Руди, Мюллер, Киммих, Левандовски.
Главный тренер: Карло Анчелотти.
«Вольфсбург»: Кастельс, Верхаг, Тиссеран, Виллиам (Блащиковски 46), Удуокхай, Иттер, Камачо (Дидави 73), Гилавоги, Малли, Арнольд, Ориги (Базур 85).
Главный тренер: Мартин Шмидт.
Предупреждения: Видаль 13, Тиссеран 18, Виллиам 25.
Судья: Дингерт (Германия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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Роббери уже не тот
Роббери уже не тот
Хотя я всегда говорил, что тренер он так себе, даже учитавая 3 ЛЧ.
Хотя я всегда говорил, что тренер он так себе, даже учитавая 3 ЛЧ.