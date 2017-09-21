«Бавария» - «Вольфсбург»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Вольфсбурга» на матч 6-го тура чемпионата Германии.
«Бавария»: Ульрайх, Рафинья, Боатенг, Хуммельс, Роббен, Рибери, Видаль, Руди, Киммих, Мюллер, Левандовски.
Запас: Фридль, Зюле, Мартинес, Родригес, Толиссо, Коман, Фрюхтль.
«Вольфсбург»: Кастельс, Верхаг, Тиссеран, Удуохаи, Виллиам, Иттер, Камачо, Гилавоги, Малли, Арнольд, Ориги.
Запас: Грюн, Базур, Нтеп, Дидави, Блащиковски, Кнохе, Хиндс.
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