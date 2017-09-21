Прибыль «Ювентуса» в прошлом сезоне превысила 40 млн евро

«Ювентус» отчитался о финансовой деятельности за прошлый сезон. Клуб третий год подряд проводит сезон с положительным балансом. Чистая прибыль за прошлый сезон составила 42,6 млн евро. В прошлом году прибыль составляла 4,1 млн евро, что было больше на 2,3 млн, чем годом ранее. Оборот «Ювентуса» вырос с 387,9 млн евро до 562,7 млн. Долг «Ювентуса» снизился с 199,4 млн до 162,5 млн.

Ранее «Барселона» сообщила, что ждет рекордных доходов в нынешнем сезоне.

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