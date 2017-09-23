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Срне грозит дисквалификация на год или два из-за допинга

сегодня, 22:34

Защитник и капитан «Шахтера» Дарио Срна может быть дисквалифицирован на год или два из-за положительной допинг-пробы, которую он сдал 22 марта. Ситуацию прокомментировал координатор допинг-контроля Федерации футбола Украины Максим Бецко.

«Возможно, он сможет вспомнить, как это вещество появилось в его организме. Ошибка невозможна. Игроку грозит до четырех лет дисквалификации или даже пожизненная, в зависимости от того, признает ли футболист свою вину и будет ли сотрудничать с органами, которые это дело расследуют. Возможно, он не знал, что принимает запрещенное вещество, или ему кто-то посоветовал такое.

В Кодексе ВАДА все достаточно гибко — от предупреждения до четырех лет дисквалификации или даже пожизненная. Если он признается, то решение может быть вынесено уже через неделю.

Если будет доказано, что у игрока не было намерений использовать этот препарат для получения преимущества над другими игроками, то в этом случае может быть минимальное наказание – год или два года дисквалификации».

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Все комментарии
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 22:41
Пора Срне вешать бутсы на гвоздь!
Vector-B B
сегодня в 22:37
Можно заканчивать даже если и год!
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