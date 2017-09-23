Роналду поможет семье погибшего в Мексике мальчика

6-летний мексиканский мальчик Сантьяго Флорес Мора был большим почитателем нападающего «Реала» Криштиану Роналду. К сожалению, мальчик погиб в результате землетрясения в Мексике, а в социальных сетях с обращением выступила тетя ребенка.

«Привет, Криштиану. Не знаю, прочтете ли вы это письмо, но я хочу поблагодарить вас, потому что мой маленький племянник Сантьяго Флорес Мора был вашим поклонником номер один. Сегодня был бы его седьмой день рождения.

Спасибо, что вдохновляли его, он тоже играл в футбол и хотел быть похожим на вас. Он смотрел все игры „Реала“ и подражал Роналду. Благодарю вас также за то, что вы вдохновляете многих в этом мире».

Сообщается, что агент игрока Жорже Мендеш уже связался с семьей погибшего ребенка, а сам Роналду намерен помочь родственникам Сантьяго.

Ранее португалец встретился с палестинским ребенком, чьи родители погибли при пожаре.

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