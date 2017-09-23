«Байер» разгромил «Гамбург»

«Байер» одержал уверенную победу над «Гамбургом» (3:0) в матче 6-го тура чемпионата Германии.
Леверкузен, стадион «Бай-Арена»
«Байер» - «Гамбург» 3:0 (2:0)
Голы: Фолланд 20, Аларио 23, Фолланд 83.
«Байер»: Лено, Та, Венделл, Хенрихс, Бендер, Арангис, Баумгартлингер, Бэйли, Аларио, Фолланд, Мехмеди (Брандт 68).
Главный тренер: Хейко Херрлих.
«Гамбург»: Матения, Пападопулос, Сакаи, Дикмайер, Маврай, Уолас (Вальдшмидт 46), Юнг, Салихович (Джатта 46), Холтби, Хан (Ито 82), Вуд.
Главный тренер: Маркус Гисдоль.
Предупреждения: Венделл 41, Арангис 75 - Соуза 22, Пападопулос 26.
Судья: Роберт Кампка.
Ранее, напомним, дортмундская «Боруссия» деклассировала гладбахскую.
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