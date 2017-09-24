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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
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СМИ: «„Эвертон“ летом предлагал „Челси“ за Диего Косту 75 млн евро»

сегодня, 11:21

По информации испанских СМИ, «Эвертон» во время летнего трансферного окна пытался подписать нападающего Диего Косту, который на тот момент являлся игроком «Челси».

Сообщается, что «ириски» видели в 28-летнем игроке замену ушедшему в «Манчестер Юнайтед» форварду Ромелу Лукаку. По слухам, «Эвертон» предлагал «Челси» за Косту 75 млн евро. Судя по всему, в лондонском клубе не захотели усиливать соперника по чемпионату, а позже согласились продать Косту в «Атлетико».

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Все комментарии
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 11:27
Да хоть все 100 все ровно он бы не согласился на переход к ирискам!
008Maximus
сегодня в 11:27
Дайте отдохнуть парню от СМИ.
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