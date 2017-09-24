СМИ: «„Эвертон“ летом предлагал „Челси“ за Диего Косту 75 млн евро»

По информации испанских СМИ, «Эвертон» во время летнего трансферного окна пытался подписать нападающего Диего Косту, который на тот момент являлся игроком «Челси».

Сообщается, что «ириски» видели в 28-летнем игроке замену ушедшему в «Манчестер Юнайтед» форварду Ромелу Лукаку. По слухам, «Эвертон» предлагал «Челси» за Косту 75 млн евро. Судя по всему, в лондонском клубе не захотели усиливать соперника по чемпионату, а позже согласились продать Косту в «Атлетико».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте