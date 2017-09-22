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17:00 сегодня Саутгемптон -:- Ман Юнайтед
19:30 сегодня Лестер Сити -:- Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 сегодня Рединг -:- Халл Сити
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16:30 сегодня Хоффенхайм -:- Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- Боруссия М
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17:15 сегодня Алавес -:- Реал
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Коутиньо мог получить 115 млн евро за 5 лет в «Барселоне»

сегодня, 14:11

Сайт Football Leaks, специализирующийся на публикации закрытой информации, ссылаясь на немецкое издание «Der Spiegel», сообщил детали контракта «Барселоны» и полузащитника Филиппе Коутиньо, который стороны согласовывали за спиной у «Ливерпуля».

По 20-страничному договору между каталонцами и бразильцем, футболист должен был получить 115 миллионов евро за пять лет. Кроме того, его агенту полагалось 10 миллионов евро, если бы трансфер обошелся «Барселоне» дешевле 100 миллионов евро.  

В результате «Ливерпуль» отказался от любых переговоров, а Коутиньо остался в Англии.

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Все комментарии
жменя семечек ответил АДАХНУ ШУШУТЬ
сегодня в 15:32
АДАХНУ ШУШУТЬ:
сто пять тысыч гнесд будит для бакланав тама
не забудь те про вип гнёзда с огнетушителями, для апсни, кинжа, и майкла))
hohoл
сегодня в 15:30
Я тоже, мог стать футболистом, если бы, не один день и че?
АДАХНУ ШУШУТЬ ответил жменя семечек
сегодня в 15:30
жменя семечек:
гнёзда для бакланов на камп ноу должны быть нано-технологичными! что бы не разлетелись )
сто пять тысыч гнесд будит для бакланав тама
команда симулянтов ответил Великий Князь
сегодня в 15:28
Великий Князь:
барс-ф и инквизитор им об этом не рассказывали))
Они вот иногда такое скажут, что за голову хватаешься. А чёт стараются под умных вид делать.
Великий Князь ответил АДАХНУ ШУШУТЬ
сегодня в 15:28
АДАХНУ ШУШУТЬ:
падажди нимнога мы ищо с кристовским низакончили
Аха-ха))+++
жменя семечек ответил АДАХНУ ШУШУТЬ
сегодня в 15:27
АДАХНУ ШУШУТЬ:
падажди нимнога мы ищо с кристовским низакончили
гнёзда для бакланов на камп ноу должны быть нано-технологичными! что бы не разлетелись )
Великий Князь ответил команда симулянтов
сегодня в 15:27
команда симулянтов:
...больше остальных спалился Юве с Миланом, за что были выкинуты из сериала... Расскажи мне когда это Милан был выкинут из Серии А?
барс-ф и инквизитор им об этом не рассказывали))
Великий Князь ответил Agamaga
сегодня в 15:26
Agamaga:
Самые корумпированные клубы это итальянские, ходили с чемоданами в свое время в кабинеты к чиновникам, но больше остальных спалился Юве с Миланом, за что были выкинуты из сериала. Думаете лучше стало? И думают, что у остальных также принято. Поэтому их футбол в упадке, немного лучше чем РФПЛ.
Учи историю. Берл вытянул Милан, россонери не играли в серии Б. С Ювентусом уже тоже разобрались. Придёт время и ФФИ выплатит нам компенсацию. А вот Барса именно в коррупции замешана, потому и с неё взятки гладки, а когда разорвётся порочный круг (а ничто не вечно), тогда и Барсе придёт полный кирдык. Юве команда с яйцами, смогли вернуть себе позиции и в Италии и даже в Европе, а Барса если влипнет, то уже никогда не поднимется и не отмоется, потому как там действительно рыло в пушку. Аха-ха)
И хотя сериАл чуть лучше РПЛ, как ты выразился, всё одно итальянские клубы будут опускать Барсу в плейофф, аха-ха)
команда симулянтов ответил Agamaga
сегодня в 15:26
Agamaga:
Самые корумпированные клубы это итальянские, ходили с чемоданами в свое время в кабинеты к чиновникам, но больше остальных спалился Юве с Миланом, за что были выкинуты из сериала. Думаете лучше стало? И думают, что у остальных также принято. Поэтому их футбол в упадке, немного лучше чем РФПЛ.
...больше остальных спалился Юве с Миланом, за что были выкинуты из сериала...

Расскажи мне когда это Милан был выкинут из Серии А?
АДАХНУ ШУШУТЬ ответил жменя семечек
сегодня в 15:23
жменя семечек:
а новый камп ноу случайно не ваша бригада возводить будет?)
падажди нимнога мы ищо с кристовским низакончили
жменя семечек ответил АДАХНУ ШУШУТЬ
сегодня в 15:23
АДАХНУ ШУШУТЬ:
прарап гаварил чо нитока грунтовку умыкнули алибастр весь прапал и растваритиль заченамана им он нипанятна
а новый камп ноу случайно не ваша бригада возводить будет?)
Mister_Leo
сегодня в 15:23
из всей этой истории можно сказать одно Барселона велика , большой гранд борется за победу в любом турнире , а Ливерпуль в нынешнее время обычный середняк бьётся за попадание в ЛЧ , никаких целей у клуба нету .... поэтому когда каталонцы делают предложение любой игрок Ливера готов бежать при первой же возможности .. для Ливера Коут погоды не делает , один фиг в середине таблицы где то находятся .надо было продавать укрепляться ... пример простой Сити , Челси , МЮ хотят победы покупат сильных игроков , и борются за титулы амбициозные клубы .. Ливерпулю как и Арсеналу главное участие ...
usk
сегодня в 15:21
Сайт Football Leaks, специализирующийся на публикации закрытой информации, ссылаясь на немецкое издание «Der Spiegel»
источник marca.com
не новость а бомба прям разоблачение века Сноуден отдыхает
Agamaga
сегодня в 15:20
Самые корумпированные клубы это итальянские, ходили с чемоданами в свое время в кабинеты к чиновникам, но больше остальных спалился Юве с Миланом, за что были выкинуты из сериала. Думаете лучше стало? И думают, что у остальных также принято. Поэтому их футбол в упадке, немного лучше чем РФПЛ.
Великий Князь ответил АДАХНУ ШУШУТЬ
сегодня в 15:20
АДАХНУ ШУШУТЬ:
прарап гаварил чо нитока грунтовку умыкнули алибастр весь прапал и растваритиль заченамана им он нипанятна
    АДАХНУ ШУШУТЬ ответил Великий Князь
    сегодня в 15:17
    Великий Князь:
    А правда, что апчхи с киненжыном украли галлон грунтовки и сбежали отстаивать независимость каталонии?
      Великий Князь ответил АДАХНУ ШУШУТЬ
      сегодня в 15:14
      АДАХНУ ШУШУТЬ:
      миня па тиливизару паказывают часта
        ДСА
        сегодня в 15:12
        Агент спалился.
        Великий Князь ответил Agamaga
        сегодня в 15:12
        Agamaga:
        Личный контракт обсуждается с игроком, а не с клубом, это не противоречит правилам. Всем все равно должно быть, сколько он будет получать. То что клуб не захотел его продать это уже другой момент. Можно подумать контракт Неймара ПСЖ с Барсой обсудил. Тоже за спиной. И сливочные всю жизнь за спиной обсуждают чужие контракты, как и их фанатики.
          Великий Князь
          сегодня в 15:08
            Agamaga
            сегодня в 15:05
            Личный контракт обсуждается с игроком, а не с клубом, это не противоречит правилам. Всем все равно должно быть, сколько он будет получать. То что клуб не захотел его продать это уже другой момент. Можно подумать контракт Неймара ПСЖ с Барсой обсудил. Тоже за спиной. И сливочные всю жизнь за спиной обсуждают чужие контракты, как и их фанатики.
            dzvinka
            сегодня в 15:05
            чушь)) там базовая предлагаемая з/п была даже ниже той что он имеет сейчас в Ливерпуле, а все остальное через бонусы.. а будущие 5 лет барсы не будут такими "бонусными" как предыдущие 5-ть. К тому же, если он не будет страдать х***, а отыграет норм сезон-два в англии - то получит контракт вдвое больше. Короче вброс.
            АДАХНУ ШУШУТЬ ответил жменя семечек
            сегодня в 15:04
            жменя семечек:
            уж больно мне ваше лицо знакомо))))
            миня па тиливизару паказывают часта
            жменя семечек ответил АДАХНУ ШУШУТЬ
            сегодня в 15:04
            АДАХНУ ШУШУТЬ:
            как абычна тысичу аправданий скажыт эта дажи каненжин знает
            уж больно мне ваше лицо знакомо))))
            Y.N.W.A. ответил жменя семечек
            сегодня в 15:04
            жменя семечек:
            "которые стороны согласовали за спиной у ливерпуля" горячие фанатики барселоны, скажите честно - ну вот как это называется...?!
              ermak6848
              сегодня в 14:55
              Может это и к лучшему что остался в Англии
              Apsny
              сегодня в 14:52
              И хорошо что не приобрели.
              Остапчук 67
              сегодня в 14:50
              Проехали.
              Kurtd
              сегодня в 14:37
              Пускай Дембеле у них лечится за такие деньги.
              Мало того, что без совести абсолютно в руководстве Барсы сидят, лгут в лица не стесняясь, так ещё и контракт с игроком составили до того как с клубом достигли договорённости.
              Барселона такая Барселона. Худшее, что может быть в футболе. Мерзость.
              ARMENIAN
              сегодня в 14:35
              обычно 5 лет дают за 115 миллионов, а тут 115 миллионов за 5 лет...
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