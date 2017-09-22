Коутиньо мог получить 115 млн евро за 5 лет в «Барселоне»

Сайт Football Leaks, специализирующийся на публикации закрытой информации, ссылаясь на немецкое издание «Der Spiegel», сообщил детали контракта «Барселоны» и полузащитника Филиппе Коутиньо, который стороны согласовывали за спиной у «Ливерпуля».

По 20-страничному договору между каталонцами и бразильцем, футболист должен был получить 115 миллионов евро за пять лет. Кроме того, его агенту полагалось 10 миллионов евро, если бы трансфер обошелся «Барселоне» дешевле 100 миллионов евро.

В результате «Ливерпуль» отказался от любых переговоров, а Коутиньо остался в Англии.

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