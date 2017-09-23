Месси посоветовал Алькасеру покинуть «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси посоветовал своему одноклубнику Пако Алькасеру найти новую команду, сообщают в Испании.

Месси и Алькасер - близкие друзья. По слухам, аргентинец понимает, что у Пако мало шансов заиграть в команде, поэтому он посоветовал ему уходить из клуба в январе при первой же возможности.

Алькасер перебрался в «Барсу» летом 2016 года, но заиграть в команде пока не смог. В текущем сезоне на его счету 2 матча в Примере и 1 ассист.

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