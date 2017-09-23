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Месси посоветовал Алькасеру покинуть «Барселону»

сегодня, 22:06

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси посоветовал своему одноклубнику Пако Алькасеру найти новую команду, сообщают в Испании.

Месси и Алькасер - близкие друзья. По слухам, аргентинец понимает, что у Пако мало шансов заиграть в команде, поэтому он посоветовал ему уходить из клуба в январе при первой же возможности.

Алькасер перебрался в «Барсу» летом 2016 года, но заиграть в команде пока не смог. В текущем сезоне на его счету 2 матча в Примере и 1 ассист.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21 ответил киэнджин
сегодня в 23:28
киэнджин:
Не все поймут - но я иду вровень с аддоном 7.3 Легиону поверь тоже неприятно....
Даже не ясно что у тебя там на аватарке
киэнджин ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 23:18
ALBA BARCELONA 21:
Прошу поменяй аватару,не подходитне приятно!
Не все поймут - но я иду вровень с аддоном 7.3
Легиону поверь тоже неприятно....
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 23:11
Месси, прав,сказал Алькасу,мол я тебя уважаю,но все равно не хочу больше видеть в Барселоне,ты мне мешаешь на поле, эта правда и мы это знаем.
В таком роде сказал,так как Месси молчаливый и шутки не любит и говорит правду а лоб,как Апсни.
mavrid05
сегодня в 23:11
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду попросил Зидана больше не выпускать на поле Борху Майораля.
ALBA BARCELONA 21 ответил киэнджин
сегодня в 23:07
киэнджин:
Заиграть ему давали множество раз - все видели какого он уровня, просто нулевого по крайней мере в Барсе... В Аренду лучше...
Прошу поменяй аватару,не подходитне приятно!
Vladimir808
сегодня в 22:49
Близкие друзья.
Друг плохого не посоветует.
cevin cigan
сегодня в 22:41
Вот как надо друзей успокаивать:"А-ну канай отсюда Алькасер!"
Cympak-05
сегодня в 22:37
ТУт и без его совета понять должен он. Если при травме Суареса тренер выпускает других. То........
dimagas1
сегодня в 22:37
При живом Суаресе ему там мало что светит.
la-respect0
сегодня в 22:33
В Валенсию самое то
киэнджин ответил АДАХНУ ШУШУТЬ
сегодня в 22:32
АДАХНУ ШУШУТЬ:
пасаветавал или приказал?
    АДАХНУ ШУШУТЬ ответил moskwa 09
    сегодня в 22:30
    moskwa 09:
    ты друзьям своим приказываешь?
    у меси тока два настаящих друга.........евра и долар
    нечитайло
    сегодня в 22:30
    че просиживать
    moskwa 09 ответил АДАХНУ ШУШУТЬ
    сегодня в 22:29
    АДАХНУ ШУШУТЬ:
    пасаветавал или приказал?
    ты друзьям своим приказываешь?
    АДАХНУ ШУШУТЬ ответил киэнджин
    сегодня в 22:28
    киэнджин:
    Заиграть ему давали множество раз - все видели какого он уровня, просто нулевого по крайней мере в Барсе... В Аренду лучше...
      barcelona and cruyff
      сегодня в 22:28
      В Валенсии был одним из лучших. В Барсе не удалось.
      АДАХНУ ШУШУТЬ
      сегодня в 22:26
      пасаветавал или приказал?
      киэнджин
      сегодня в 22:25
      Заиграть ему давали множество раз - все видели какого он уровня, просто нулевого по крайней мере в Барсе... В Аренду лучше...
      Finbry
      сегодня в 22:23
      Месси же вроде тренеров сам меняет, неужели своего друга в основу не может поставить?
      maliw
      сегодня в 22:22
      в аренду . хотя сейчас всем вроде дают играть , у всех есть шансы себя проявить.
      хейтер барселоны
      сегодня в 22:19
      В ответ Алькасер посоветовал Месси не умничать.
      Ty4ka98
      сегодня в 22:17
      Конечно, хотелось, чтобы Алькасер стал достойной заменой Суаресу, но как и у Гомеша, после ухода из "Валенсии" у них ничего не получилось с "Барселоной".

      Возможно, так будет лучше.
      bexxx
      сегодня в 22:15
      Беги алькасер как неймар беги
      Шишанутый
      сегодня в 22:15
        AktobeBarca
        сегодня в 22:12
        Не заиграл таки
        Абу-Мухаммад Курбангаджиев
        сегодня в 22:07
        👍👍👍
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