Озил решил не продлевать контракт с «Арсеналом», игрок хочет летом перейти в МЮ

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил намерен летом 2018 года сменить клубную прописку, утверждают в Англии.

Сообщается, что 28-летний хавбек принял решение не продлевать свой контракт с «канонирами», чтобы летом на правах свободного агента попробовать присоединиться к «Манчестер Юнайтед» и вновь поиграть под руководством Жозе Моуриньо, который тренировал Озила в «Реале».

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