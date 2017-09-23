Озил решил не продлевать контракт с «Арсеналом», игрок хочет летом перейти в МЮ

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил намерен летом 2018 года сменить клубную прописку, утверждают в Англии.
Сообщается, что 28-летний хавбек принял решение не продлевать свой контракт с «канонирами», чтобы летом на правах свободного агента попробовать присоединиться к «Манчестер Юнайтед» и вновь поиграть под руководством Жозе Моуриньо, который тренировал Озила в «Реале».
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Почувствуй разницу)
Почувствуй разницу)
Вот Санчес - совсем другое дело.Человек как на энергетиках весь матч отпахивает по всему полю , может выдать точнейший пасс на метров 30 , а может сам на скорости протащить мяч от ворот до ворот..
Вот Санчес - совсем другое дело.Человек как на энергетиках весь матч отпахивает по всему полю , может выдать точнейший пасс на метров 30 , а может сам на скорости протащить мяч от ворот до ворот..