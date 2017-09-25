Фабрегас: «Игроки „Челси“ очень уважают Абрамовича»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас поделился мнением о владельце «синих» Романе Абрамовиче.

«Абрамович очень любит „Челси“, он отдает клубу всё. Многие думали, что со временем он бросит это дело, но Абрамович принимает активное участие во всех вопросах. В прошлом сезоне он даже жил вместе с нами на базе целую неделю. Абрамович - абсолютно нормальный человек, футболисты „Челси“ его очень уважают».

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 млн фунтов у предпринимателя Кена Бейтса, что стало крупнейшей продажей английского клуба.

Зимой ходили слухи, что Абрамович может продать часть акций клуба китайской компании.

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