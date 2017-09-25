Венгер: «Ляказетт становится сильнее с каждой игрой»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Вест Бромвичем» в 6-м туре АПЛ:

«Они серьезно на нас наседали, особенно в первом тайме. Играли прямо и очень опасно, нарушая наши построения. Думаю, во втором тайме мы контролировали игру и не дали им шансов.

Ляказетт становится сильнее с каждой игрой. Прекрасное первое касание и передвижения. Он молод и только недавно прибыл в Англию. Физические требования здесь очень высокие».

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