Агент: «Надеюсь, Икарди навсегда останется в „Интере“»

Ванда Нара, агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди, надеется, что ее муж будет играть в стане «нерадзурри» всю карьеру.

«Может ли Икарди навсегда остаться капитаном „Интера“? Я - Интериста, так что надеюсь на это. Надеюсь, он останется и добьется своей цели. Мауро всегда говорил, что хочет побеждать вместе с „Интером“.

Требл? Конечно, мы надеемся на это. Когда „Интер“ проигрывает, Мауро со мной не разговаривает по полдня, а то и больше!»

«Интер» в ближайшее время может продлить контракт с аргентинцем.

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