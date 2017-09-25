Агент: «Надеюсь, Икарди навсегда останется в „Интере“»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Какая команда выиграет Кубок России 2017/18?
    "Спартак"
    35%
    1278
    "Ростов"
    18%
    669
    "Рубин"
    28%
    1040
    Другая команда
    17%
    634
    Затрудняюсь ответить
    2%
    78
    Всего голосов: 3699
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Чемпионов
  • Мексика. Лига МХ
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Халл Сити -:- Престон
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
21:45 сегодня Севилья -:- Марибор
21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Наполи -:- Фейеноорд
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Бешикташ -:- РБ Лейпциг
21:45 сегодня Монако -:- Порту
21:45 сегодня Боруссия Д -:- Реал
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 сегодня Спартак М (до 19) -:- Ливерпуль (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
23:51
Дубль Ляказетта принес «Арсеналу» победу над «Вест Бромвичем»15
21:24
Автогол Оздоева принес «Ахмату» победу над «Рубином»245
20:55
Бывший доктор «Спартака» считает, что в травмах «красно-белых» виноваты тренеры59
18:54
«Амкар» уверенно обыграл «СКА-Хабаровск» в 11-м туре РФПЛ38
16:08
Черчесов: «Отдельного разговора с Кокориным не было. Он говорит на поле»18
08:46
Гроббелар посоветовал Реброву не целовать штанги на «Энфилде»0
08:36
Лемонис возглавил «Олимпиакос»0
07:55
Наставник «Марибора»: «Мы знаем, что нужно делать для выхода в следующий раунд ЛЧ»8
07:36
Клопп: «Нам нужен результат, а не зрелищная игра»8
07:08
Жардим: «У „Порту“ отличные игроки, и мне очень импонирует их тренер»0
06:40
Моутиньо: «„Монако“ не зависит от одного Фалькао»2
06:20
Кейн: «Сравнения с Месси и Роналду вдохновляют меня»7
05:58
Мостовой: «Вероятно, на „Спартак“ выйдет оптимальный состав, игравший с „Лестером“»9
05:45
Глава ФНЛ: «Конечно, „Спартак“ популярнее „Зенита“»68
05:25
Почеттино: «У АПОЭЛа есть хорошие игроки, но я смотрю на всю команду в целом»2
04:51
Самарджич: «У „Ливерпуля“ сейчас тоже проблемы. Так что „Спартак“ может сыграть успешно»1
04:37
Селюк: «Для „Спартака“ будет удачей, если поражение не станет разгромным»23
04:15
Эктор Морено получил травму и не сыграет с «Карабахом»1
01:19
Байрамян: «Не знаю, что случилось в конце матча с „Локомотивом“»13
01:02
У защитника «Динамо» Хольмена родилась дочь3
00:52
Данишевский: «„Ливерпуль“ 15 лет назад по именам был круче»9
00:43
Рэмзи: «„Арсеналу“ нужно продолжать в том же духе»0
00:37
Венгер: «Ляказетт становится сильнее с каждой игрой»2
00:23
Ингасон: «Безусловно, у РФПЛ есть свой стиль»1
00:13
«Арсенал» забивал «Вест Бромвичу» в каждом из 23 матчей в АПЛ2

Агент: «Надеюсь, Икарди навсегда останется в „Интере“»

сегодня, 08:22

Ванда Нара, агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди, надеется, что ее муж будет играть в стане «нерадзурри» всю карьеру.

«Может ли Икарди навсегда остаться капитаном „Интера“? Я - Интериста, так что надеюсь на это. Надеюсь, он останется и добьется своей цели. Мауро всегда говорил, что хочет побеждать вместе с „Интером“.

Требл? Конечно, мы надеемся на это. Когда „Интер“ проигрывает, Мауро со мной не разговаривает по полдня, а то и больше!»

«Интер» в ближайшее время может продлить контракт с аргентинцем.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100