Анри: «В АПЛ сейчас есть только один нападающий мирового уровня»

Бывший игрок «Арсенала» Тьерри Анри считает, что на данный момент в английской лиге есть лишь один форвард мирового уровня - Серхио Агуэро из «Манчестер Сити».
«Единственный форвард мирового уровня здесь - это Агуэро. Он является таковым, потому что уже долгое время демонстрирует свой класс. Агуэро выиграл лигу и показывает свой уровень очень давно, нужно отдать ему должное. Думаю, иногда мы недооцениваем Серхио.
Лукаку только что прибыл в МЮ и он долгое время не играл в Лиге чемпионов. Кейн в прошлом сезоне неуверенно выступал в еврокубках и на чемпионате Европы. Мората сидел на скамейке в Мадриде. У него был хороший год в „Юве“, но там он играл вместе с Льоренте и Тевесом».
Агуэро в четырех своих сезонах АПЛ из шести забивал не менее 20 голов. Он также является лучшим бомбардиром лиги среди неевропейцев.
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Кун на текущий момент сильней всех напов в АПЛ, с Анри трудно поспорить, тут он прав.
Каким бы не был Златан его лучшие годы позади причем далеко позади, даже до травмы!
Если ты скажешь про голы его, то это не показатель.
Яркий пример Адурис, он также играет как Ибра причем таком же возрасте.
Кун на текущий момент сильней всех напов в АПЛ, с Анри трудно поспорить, тут он прав.
Каким бы не был Златан его лучшие годы позади причем далеко позади, даже до травмы!
Если ты скажешь про голы его, то это не показатель.
Яркий пример Адурис, он также играет как Ибра причем таком же возрасте.