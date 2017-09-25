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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Халл Сити -:- Престон
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
21:45 сегодня Севилья -:- Марибор
21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Наполи -:- Фейеноорд
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Бешикташ -:- РБ Лейпциг
21:45 сегодня Монако -:- Порту
21:45 сегодня Боруссия Д -:- Реал
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
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Анри: «В АПЛ сейчас есть только один нападающий мирового уровня»

сегодня, 08:59

Бывший игрок «Арсенала» Тьерри Анри считает, что на данный момент в английской лиге есть лишь один форвард мирового уровня - Серхио Агуэро из «Манчестер Сити».

«Единственный форвард мирового уровня здесь - это Агуэро. Он является таковым, потому что уже долгое время демонстрирует свой класс. Агуэро выиграл лигу и показывает свой уровень очень давно, нужно отдать ему должное. Думаю, иногда мы недооцениваем Серхио.

Лукаку только что прибыл в МЮ и он долгое время не играл в Лиге чемпионов. Кейн в прошлом сезоне неуверенно выступал в еврокубках и на чемпионате Европы. Мората сидел на скамейке в Мадриде. У него был хороший год в „Юве“, но там он играл вместе с Льоренте и Тевесом».

Агуэро в четырех своих сезонах АПЛ из шести забивал не менее 20 голов. Он также является лучшим бомбардиром лиги среди неевропейцев.

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Все комментарии
neomessi ответил barcelona and cruyff
сегодня в 10:22
barcelona and cruyff:
Златан не согласен
почему не согласен Златан ?
Кун на текущий момент сильней всех напов в АПЛ, с Анри трудно поспорить, тут он прав.
Каким бы не был Златан его лучшие годы позади причем далеко позади, даже до травмы!
Если ты скажешь про голы его, то это не показатель.
Яркий пример Адурис, он также играет как Ибра причем таком же возрасте.
barcelona and cruyff
сегодня в 10:16
Златан не согласен
Бригант 669
сегодня в 09:34
ага?!! А Ибра??
Цесаревна Натали
сегодня в 09:19
Аршавин?
Василий 50
сегодня в 09:09
Не смотря на авторитетное мнение Анри, можно констатировать, что в АПЛ самый высокий средний уровень.
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