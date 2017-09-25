Анри: «В АПЛ сейчас есть только один нападающий мирового уровня»

Бывший игрок «Арсенала» Тьерри Анри считает, что на данный момент в английской лиге есть лишь один форвард мирового уровня - Серхио Агуэро из «Манчестер Сити».

«Единственный форвард мирового уровня здесь - это Агуэро. Он является таковым, потому что уже долгое время демонстрирует свой класс. Агуэро выиграл лигу и показывает свой уровень очень давно, нужно отдать ему должное. Думаю, иногда мы недооцениваем Серхио.

Лукаку только что прибыл в МЮ и он долгое время не играл в Лиге чемпионов. Кейн в прошлом сезоне неуверенно выступал в еврокубках и на чемпионате Европы. Мората сидел на скамейке в Мадриде. У него был хороший год в „Юве“, но там он играл вместе с Льоренте и Тевесом».

Агуэро в четырех своих сезонах АПЛ из шести забивал не менее 20 голов. Он также является лучшим бомбардиром лиги среди неевропейцев.

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