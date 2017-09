Каррера вошел в символическую сборную бывших игроков, тренирующих участников ЛЧ-17/18

Союз европейских футбольных ассоциаций составил символическую сборную из бывших футболистов, которые сейчас являются тренерами команд-участниц Лиги чемпионов сезона-2017/18. Наставник «Спартака» Массимо Каррера, который в свое время играл на позиции защитника, также вошел в состав.

Полный список персон в символической сборной выглядит так: Шенол Гюнеш ("Бешикташ", Турция), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм", Англия), Дарко Миланич ("Марибор", Словения), Массимо Каррера ("Спартак", Россия) Джованни ван Бронкхорст ("Фейеноорд", Нидерланды), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити", Англия), Диего Симеоне ("Атлетико", Испания, Мадрид), Антонио Конте ("Челси", Англия), Сержиу Консейсау ("Порту", Португалия), Зинедин Зидан ("Реал", Испания) и Эрнесто Вальверде ("Барселона", Испания).

Напомним, что в июне Каррера вошел в список 50 сильнейших тренеров мира по версии FourFourTwo.

