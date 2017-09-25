Каррера вошел в символическую сборную бывших игроков, тренирующих участников ЛЧ-17/18

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Какая команда выиграет Кубок России 2017/18?
    "Спартак"
    35%
    1278
    "Ростов"
    18%
    669
    "Рубин"
    28%
    1040
    Другая команда
    17%
    634
    Затрудняюсь ответить
    2%
    78
    Всего голосов: 3699
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Чемпионов
  • Мексика. Лига МХ
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Халл Сити -:- Престон
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
21:45 сегодня Севилья -:- Марибор
21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Наполи -:- Фейеноорд
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Бешикташ -:- РБ Лейпциг
21:45 сегодня Монако -:- Порту
21:45 сегодня Боруссия Д -:- Реал
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 Матч завершен Спартак М (до 19) 2:1 Ливерпуль (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
15:56
Юноши «Спартака» переиграли сверстников из «Ливерпуля»87
15:20
Моуриньо: «У ЦСКА сейчас самый сильный состав, против которого я когда-либо играл»55
15:01
Измайлов покинул «Арарат»26
10:40
Анчелотти или Конте летом могут возглавить «Милан»48
09:12
Ловчев: «„Спартак“ не проиграет „Ливерпулю“»166
17:55
Румменигге: «Мы с уважением относимся к ПСЖ»1
17:45
Ван Дейк: «„Ливерпуль“ и „Манчестер Сити“ покажут хороший результат в ЛЧ»3
17:44
Бушманов: «У многих молодых ребят „Спартака“ есть будущее»3
17:33
Валерон назначен исполняющим обязанности главного тренера «Лас-Пальмаса»4
17:33
Матч 15-го тура между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен1
17:16
Неймар готовится к матчу с «Баварией»5
17:05
Головин: «В МЮ собраны хорошие футболисты»3
16:58
Ганчаренко: «У ЦСКА достаточно опыта и класса, чтобы противостоять МЮ»13
16:46
Кафельников поставил 300 долларов на победу «Спартака» в матче с «Ливерпулем»39
16:39
Джонс пропустит матч с ЦСКА4
16:28
Мхитарян: «Я слежу за РФПЛ и вижу, что ЦСКА стал намного сильнее»11
15:38
Карасев рассудит «Локомотив» и «Динамо», а также другие назначения на 12-й тур РФПЛ17
15:13
Неймар пропустил матч с «Монпелье» из-за травмы, которую ему нанес Бен Арфа13
14:46
Роббен - об игре с ПСЖ: «Деньги не забивают голы»19
14:37
Наставник «Спортинга»: «Дембеле не играет на уровне Неймара»9
14:25
Луис Суарес выступил против насилия в футболе21
14:15
Андреев: «Поведение Григоряна портит репутацию футбола»32
14:06
Тигиев прооперирован и вернется в строй в марте10
14:01
Дюгарри: «Думал, Верратти станет новым Иньестой, но, похоже, ошибался»8
13:24
Виллаш-Боаш оштрафован на 12 тысяч евро за критику судей13

Каррера вошел в символическую сборную бывших игроков, тренирующих участников ЛЧ-17/18

сегодня, 17:25

Союз европейских футбольных ассоциаций составил символическую сборную из бывших футболистов, которые сейчас являются тренерами команд-участниц Лиги чемпионов сезона-2017/18. Наставник «Спартака» Массимо Каррера, который в свое время играл на позиции защитника, также вошел в состав.

Полный список персон в символической сборной выглядит так: Шенол Гюнеш ("Бешикташ", Турция), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм", Англия), Дарко Миланич ("Марибор", Словения), Массимо Каррера ("Спартак", Россия) Джованни ван Бронкхорст ("Фейеноорд", Нидерланды), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити", Англия), Диего Симеоне ("Атлетико", Испания, Мадрид), Антонио Конте ("Челси", Англия), Сержиу Консейсау ("Порту", Португалия), Зинедин Зидан ("Реал", Испания) и Эрнесто Вальверде ("Барселона", Испания).

Напомним, что в июне Каррера вошел в список 50 сильнейших тренеров мира по версии FourFourTwo.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Террпсихора
сегодня в 17:58
по версии 4-4-2 , а нарисовали 5-3-2. Не нашли что ли 4 хава?
Palex ответил жменя семечек
сегодня в 17:57
жменя семечек:
манчини ты тут явно не в тему приплетаешь! но если на то пошло, то он бы в этой команде явно не затерялся! каррера и манчини были очень приличными игроками
Манчини-да,Каррера,так себе.
Байкал Иркутск
сегодня в 17:52
Каррера и хорошая оборона слова из далёкого прошлого!!! из 32 клубов кое как насобирали 11 тренеров когда те играли в ЛЧ, даже Каррера вошёл!
Palex
сегодня в 17:52
А почему нет Анчелотти?
susanin ultrazenith ответил Старый Пью
сегодня в 17:47
Старый Пью:
Да, при построении игры вокруг Симеоне-Зидана в центре полюс все остальные вокруг них - на полуфинал ЛЧ состав вполне тянет.
И даже на финал и на победу в нём!
nikolah2 ответил жменя семечек
сегодня в 17:47
жменя семечек:
манчини ты тут явно не в тему приплетаешь! но если на то пошло, то он бы в этой команде явно не затерялся! каррера и манчини были очень приличными игроками
    Старый Пью ответил susanin ultrazenith
    сегодня в 17:45
    susanin ultrazenith:
    Симпатичная компания!
    Да, при построении игры вокруг Симеоне-Зидана в центре полюс все остальные вокруг них - на полуфинал ЛЧ состав вполне тянет.
    Mara
    сегодня в 17:40
    Полузащита вообще топовая
    Завтра ответил makkie
    сегодня в 17:38
    makkie:
    Такую команду хоть сейчас в ЛЧ заявляй :)
    Согласен! Эти старики "Спартак" на одной ноге раскатают!
    dimagas1
    сегодня в 17:37
    Конте с Гвардиолой местами нужно менять)))
    piercman
    сегодня в 17:36
      жменя семечек ответил Аргeнтинeц
      сегодня в 17:36
      Аргeнтинeц:
      А Манчини вошел в сборную болонок для клубных шарфов
      манчини ты тут явно не в тему приплетаешь! но если на то пошло, то он бы в этой команде явно не затерялся! каррера и манчини были очень приличными игроками
      Аргeнтинeц
      сегодня в 17:30
        makkie
        сегодня в 17:29
        Такую команду хоть сейчас в ЛЧ заявляй :)
        susanin ultrazenith
        сегодня в 17:26
        Симпатичная компания!
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100