Моуриньо погулял по Москве в сопровождении двух охранников

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прибыл вместе с командой в Москву на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

Сегодня португалец решил немного прогуляться по столице России. Вместе с ним на прогулку вышли два охранника, который следовали за «особенным» по пятам и держали всех прохожих на расстоянии пяти метров от тренера. Некоторые болельщики пытались сфотографироваться с Моуриньо, но охрана не позволила этого сделать.

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