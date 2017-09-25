Измайлов покинул «Арарат»

Московский «Арарат» объявил об уходе из команды полузащитника Марата Измайлова. Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

«Хочу выразить огромную благодарность руководству „Арарата“, тренерскому штабу и футболистам за незабываемые эмоции. Мне было очень приятно стать частью этой большой футбольной семьи. Для меня это решение было сложным, но по личным обстоятельствам я вынужден покинуть команду. Желаю „Арарату“ решения всех спортивных задач, уверен, что у клуба светлое будущее», — сказал Измайлов.

Напомним, что Измайлов перешел в «Арарат» летом. В текущем сезоне ПФЛ 35-летний полузащитник провел четыре матча и забил два гола.

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