Измайлов покинул «Арарат»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Какая команда выиграет Кубок России 2017/18?
    "Спартак"
    35%
    1278
    "Ростов"
    18%
    669
    "Рубин"
    28%
    1040
    Другая команда
    17%
    634
    Затрудняюсь ответить
    2%
    78
    Всего голосов: 3699
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Чемпионов
  • Мексика. Лига МХ
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Халл Сити -:- Престон
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
21:45 сегодня Севилья -:- Марибор
21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Наполи -:- Фейеноорд
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Бешикташ -:- РБ Лейпциг
21:45 сегодня Монако -:- Порту
21:45 сегодня Боруссия Д -:- Реал
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 Матч завершен Спартак М (до 19) 2:1 Ливерпуль (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
15:56
Юноши «Спартака» переиграли сверстников из «Ливерпуля»49
15:20
Моуриньо: «У ЦСКА сейчас самый сильный состав, против которого я когда-либо играл»29
10:40
Анчелотти или Конте летом могут возглавить «Милан»45
09:12
Ловчев: «„Спартак“ не проиграет „Ливерпулю“»161
08:46
Гроббелар посоветовал Реброву не целовать штанги на «Энфилде»87
15:38
Карасев рассудит «Локомотив» и «Динамо», а также другие назначения на 12-й тур РФПЛ8
15:13
Неймар пропустил матч с «Монпелье» из-за травмы, которую ему нанес Бен Арфа11
14:46
Роббен - об игре с ПСЖ: «Деньги не забивают голы»14
14:37
Наставник «Спортинга»: «Дембеле не играет на уровне Неймара»6
14:25
Луис Суарес выступил против насилия в футболе19
14:15
Андреев: «Поведение Григоряна портит репутацию футбола»26
14:06
Тигиев прооперирован и вернется в строй в марте10
14:01
Дюгарри: «Думал, Верратти станет новым Иньестой, но, похоже, ошибался»7
13:24
Виллаш-Боаш оштрафован на 12 тысяч евро за критику судей10
13:11
Сейду Думбия: «У „Спортинга“ есть реальная возможность выйти в плей-офф»15
13:00
Роналду и Джорджина Родригес сыграют свадьбу после ЧМ-201850
12:50
Сумма отступных в новом контракте Сусо составила 50 млн евро4
12:41
Зидан: «Испанская лига - самая сложная»30
12:29
Моуриньо погулял по Москве в сопровождении двух охранников24
12:15
Симонян: Если «красно-белые» победят «Ливерпуль», все будут кричать: «Слава „Спартаку“!»66
11:24
Наставник «Лас-Пальмаса» Маркес подал в отставку2
11:09
Денис Суарес: «Я буду до последнего бороться за место в основе „Барселоны“»9
10:52
Манолас в октябре продлит контракт с «Ромой»5
10:31
Цаллагов: «Выбрал „Динамо“, потому что это бренд и великая история»20
10:07
Широков считает, что «Спартак» при должном настрое может победить «Ливерпуль»45

Измайлов покинул «Арарат»

сегодня, 15:01

Московский «Арарат» объявил об уходе из команды полузащитника Марата Измайлова. Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

«Хочу выразить огромную благодарность руководству „Арарата“, тренерскому штабу и футболистам за незабываемые эмоции. Мне было очень приятно стать частью этой большой футбольной семьи. Для меня это решение было сложным, но по личным обстоятельствам я вынужден покинуть команду. Желаю „Арарату“ решения всех спортивных задач, уверен, что у клуба светлое будущее», — сказал Измайлов.

Напомним, что Измайлов перешел в «Арарат» летом. В текущем сезоне ПФЛ 35-летний полузащитник провел четыре матча и забил два гола.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
OLESOCC
сегодня в 16:22
Нормальный дифирамб! Где так научился?!.
Caniggia
сегодня в 16:14
Солидный отрезок карьеры в Арарате отпешеходил - целых пару месяцев!
зигзаг
сегодня в 16:12
Вчера Арарат хорошо сыграл. Скоро с Брянским Динамо сразятся. Одна из этих команд станет чемпионом зоны- центр.
Red-green-Hooligans
сегодня в 16:10
Вся карьера "по личным обстоятельствам"
Адвокат 76
сегодня в 16:01
Новость бомба просто, деньги кончаться начали что ли, короче первый пошёл, кто следующий?
Salihamidjic
сегодня в 15:59
Староват ты Марат. Жаль, попылил бы ещё немного хоть в клубе середнячке.
Vadik
сегодня в 15:56
Что ж там за обстоятельства? И куда теперь?
311
сегодня в 15:52
Марарат Араратович
Остапчук 67
сегодня в 15:37
Зачем такие громкие слова при уходе из клуба, которому без году неделя?
Indian
сегодня в 15:32
Сложно уходить из такого большого клуба. 4 матча оттарабанил. Их всего то 5. Марат, Арарат, Москва, ПФЛ.
Killabyte
сегодня в 15:23
Ага,светлое будущее,особенно когда деньги у этого никому не нужного клуба совсем закончатся
Igo0rek
сегодня в 15:23
Арарат - это хороший коньяк, а команда так себе... Тем более в ней Григорян.
ДСА
сегодня в 15:21
Тут к гадалке не ходи, ему предложили уменьшить зарплату.
Sully
сегодня в 15:16
    Zayac_65
    сегодня в 15:15
    Ну, вот, один наигрался..
    ermak6448
    сегодня в 15:09
    Марат ! Успехов в новом клубе!
    шацк
    сегодня в 15:06
    Какое это странное личное обстоятельство в 35 лет...
    Лёня_ Макинтош
    сегодня в 15:05
    и куда теперь?
    DawnOfDestiny
    сегодня в 15:03
    не платят 500к?
    ermak6848
    сегодня в 15:03
    Вольная птица для второго девизиона
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100