Юноши «Спартака» переиграли сверстников из «Ливерпуля»

В матче 2-го тура Юношеской Лиги УЕФА «Спартак» одолел «Ливерпуль». Напомним, в 1-м туре «красно-белые» проиграли «Марибору».
Москва, Академия «Спартак» им. Федора Черенкова.
«Спартак» (до 19) - «Ливерпуль» (до 19) - 2:1 (1:1)
Голы: Руденко 24, 57 — Льюис 18.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Воропаев, Миронов, Петрунин, Калачевский (Пацев 75), Игнатов, Володкин, Орехов (Гопбулин 90+3), Лопатин (Сазонов 85), Руденко.
Главный тренер: Алексей Лунин.
«Ливерпуль»: Грабара, Мастерсон, Джонстон, Койл, Льюис, Тагсет (Адеканье 58), Джонс, Кейн, Брустер (Камашу 74), Вудберн, Миллар (Маколи 85).
Главный тренер: Стивен Джеррард.
Предупреждения: Володкин 5, Мастерсон 60, Петрунин 60, Джонс 61, Лопатин 61, Вудберн 64, Миронов 65.
Удаление: Мастерсон 73.
Судья: Донатас Румшас.
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