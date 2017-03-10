Юноши «Спартака» переиграли сверстников из «Ливерпуля»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Какая команда выиграет Кубок России 2017/18?
    "Спартак"
    35%
    1278
    "Ростов"
    18%
    669
    "Рубин"
    28%
    1040
    Другая команда
    17%
    634
    Затрудняюсь ответить
    2%
    78
    Всего голосов: 3699
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Чемпионов
  • Мексика. Лига МХ
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Халл Сити -:- Престон
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
21:45 сегодня Севилья -:- Марибор
21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Наполи -:- Фейеноорд
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Бешикташ -:- РБ Лейпциг
21:45 сегодня Монако -:- Порту
21:45 сегодня Боруссия Д -:- Реал
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 Матч завершен Спартак М (до 19) 2:1 Ливерпуль (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
15:20
Моуриньо: «У ЦСКА сейчас самый сильный состав, против которого я когда-либо играл»29
15:01
Измайлов покинул «Арарат»20
10:40
Анчелотти или Конте летом могут возглавить «Милан»45
09:12
Ловчев: «„Спартак“ не проиграет „Ливерпулю“»161
08:46
Гроббелар посоветовал Реброву не целовать штанги на «Энфилде»87
15:38
Карасев рассудит «Локомотив» и «Динамо», а также другие назначения на 12-й тур РФПЛ8
15:13
Неймар пропустил матч с «Монпелье» из-за травмы, которую ему нанес Бен Арфа10
14:46
Роббен - об игре с ПСЖ: «Деньги не забивают голы»14
14:37
Наставник «Спортинга»: «Дембеле не играет на уровне Неймара»6
14:25
Луис Суарес выступил против насилия в футболе19
14:15
Андреев: «Поведение Григоряна портит репутацию футбола»26
14:06
Тигиев прооперирован и вернется в строй в марте10
14:01
Дюгарри: «Думал, Верратти станет новым Иньестой, но, похоже, ошибался»7
13:24
Виллаш-Боаш оштрафован на 12 тысяч евро за критику судей10
13:11
Сейду Думбия: «У „Спортинга“ есть реальная возможность выйти в плей-офф»15
13:00
Роналду и Джорджина Родригес сыграют свадьбу после ЧМ-201850
12:50
Сумма отступных в новом контракте Сусо составила 50 млн евро4
12:41
Зидан: «Испанская лига - самая сложная»30
12:29
Моуриньо погулял по Москве в сопровождении двух охранников24
12:15
Симонян: Если «красно-белые» победят «Ливерпуль», все будут кричать: «Слава „Спартаку“!»66
11:24
Наставник «Лас-Пальмаса» Маркес подал в отставку2
11:09
Денис Суарес: «Я буду до последнего бороться за место в основе „Барселоны“»9
10:52
Манолас в октябре продлит контракт с «Ромой»5
10:31
Цаллагов: «Выбрал „Динамо“, потому что это бренд и великая история»20
10:07
Широков считает, что «Спартак» при должном настрое может победить «Ливерпуль»45

Юноши «Спартака» переиграли сверстников из «Ливерпуля»

сегодня, 15:56
Спартак (до 19)Спартак (до 19)2 : 1Ливерпуль (до 19)Ливерпуль (до 19)Матч завершен

В матче 2-го тура Юношеской Лиги УЕФА «Спартак» одолел «Ливерпуль». Напомним, в 1-м туре «красно-белые» проиграли «Марибору».

Москва, Академия «Спартак» им. Федора Черенкова.

«Спартак» (до 19) - «Ливерпуль» (до 19) - 2:1 (1:1)
Голы: Руденко 24, 57 — Льюис 18.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Воропаев, Миронов, Петрунин, Калачевский (Пацев 75), Игнатов, Володкин, Орехов (Гопбулин 90+3), Лопатин (Сазонов 85), Руденко.
Главный тренер: Алексей Лунин.

«Ливерпуль»: Грабара, Мастерсон, Джонстон, Койл, Льюис, Тагсет (Адеканье 58), Джонс, Кейн, Брустер (Камашу 74), Вудберн, Миллар (Маколи 85).
Главный тренер: Стивен Джеррард.

Предупреждения: Володкин 5, Мастерсон 60, Петрунин 60, Джонс 61, Лопатин 61, Вудберн 64, Миронов 65.

Удаление: Мастерсон 73.

Судья: Донатас Румшас.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Vadik
сегодня в 16:22
С победой, молодёжь! Теперь старшим нужно также выступить! Удачи!!!!
ДСА
сегодня в 16:21
А коэффициенты были где-то 8 к 1 !!!
DawnOfDestiny
сегодня в 16:20
ладно-ладно, 19 - победили. теперь очередь костяк нашей сборной выГлушивать.
старина
сегодня в 16:20
Дедам нельзя отставать от молодых)И главное.чтобы из этих пацанов выросло уже поколение талантливых игроков,а не толпа мажориков.Это касаемо не только юнцов из Спартака,но и других.Академии все пооткрывали,а толку пока особо нету
ROMA DROGBA
сегодня в 16:19
Это был матч на базе в Тарасовке?
Павел Амурский
сегодня в 16:19
Юные спартаковцы пока не играют в футбол дельфином.
ermak6448
сегодня в 16:17
Приятная Новость - дело за старшими товарищами поддержать марку фк " СПАРТАК '
Вперёд " СПАРТАК " к ПОБЕДЕ !!!
cska plus ответил Т34
сегодня в 16:17
Т34:
Ты прав, ни Лещенко, ни Винокур не наши воспитанники. Силен ты в футболе!
Включи матч тв и слушай шмурдяка, его Речуха тебе будет по душе, Аян в полночь готов с тобой общаться и с Лещенко и ещенко и винокур и педрокур.
СТЕЙК
сегодня в 16:16
МОЛОДЦЫ
DXTK
сегодня в 16:16
Джеррард опять позорится с Ливерпулем даже 1-2 Спартаку влетает))))))

PS Теперь есть кем заменить Клоппа в основе.
neomessi
сегодня в 16:16
Хотелось бы чтобы старшие такой же результат показали, но боюсь что это не случиться.
zakirjan_87
сегодня в 16:15
Спартаку пожелаю сегодня вагон удачи, чтобы не пос...мили честь чемпиона России!
DawnOfDestiny
сегодня в 16:15
Глушаков в бане всеми четырьмя черными ногами за)
Mr_Tim
сегодня в 16:14
младшые то спартаковцы молодцы! че Старшие покажут сегодня интересно)
нечитайло
сегодня в 16:14
Старшеки бы так сыграли
Sully
сегодня в 16:14
    Т34 ответил cska plus
    сегодня в 16:13
    cska plus:
    Ну и херню ты порешь, кто ваша молодёжь? Промес, Зе Луиш, Андриано, мельгарехо, даже Лещенко с Зобниным не ваши, ты чего гонишь? С каких это пор вы выращиваете негров, ты хоть за базаром следи.
    Ты прав, ни Лещенко, ни Винокур не наши воспитанники. Силен ты в футболе!
    RDeanW
    сегодня в 16:12
    проиграли марибору, обыграли ливерпуль... молодежный спартак - достойный продолжатель традиций основы образца последних 15 лет)
    Y.N.W.A. ответил Igo0rek
    сегодня в 16:12
    Igo0rek:
    То что этот товарищ неадекватный, я уже давно приметил))
    Он и его "брат-близнец" виталик. А так среди фанов МЮ адекватов немало. Хотя, помнится, года два назад здесь на сайте в основном за Юнайтед болели, скажем так, люди с не совсем здоровым взглядом на мир)
    ermak6848
    сегодня в 16:12
    Молодцы молодёжь фк "СПАРТАК",
    посмотрим что старшие товарищи сотворят...!?
    Don trambon ответил time out
    сегодня в 16:12
    time out:
    Шли бы вы кони куда подальше, не топтали своими грязными копытами наш маленький праздник. Глядишь завтра и ваши жеребята победу принесли бы.
    Опять правда глаза колит?
    Как бы я поздравил и рад за этих ребят, что смогли победить, но факт остаётся то фактом.
    Tommy Lee 2
    сегодня в 16:11
    В конце при помощи замен время тянули ведя в счёте и будучи в большинстве. Жаль, что эту молодёжь мы скорой всего забудем.
    Forever Atletico de Madrid
    сегодня в 16:11
    Браво!
    time out ответил Don trambon
    сегодня в 16:11
    Don trambon:
    Ну что же, с победой молодняк. Только какой в этом толк если бОльшая часть этих ребят со временем забудется, а другая будет по ФНЛ командам бегать? Ведь спартак то делает ставку не на свою *великую* школу, а на негритят щекастеньких..
      cska plus ответил d_fincher
      сегодня в 16:10
      d_fincher:
      Молодцы, ребята. Показали, что русских английскими понтами не запугаешь. Лучшая футбольная академия - Академия великого Черенкова, вновь доказала, что спартаковский футбол - это осонова российского футбола. Не беда, что Зенит или ЦСКА собирают талантливых игроков уже готовых в свои команды, главное - что Спартак продолжает их воспитывать делает вклад не только в РПЛ, но и в юношеский и детский футбол. И не только футболистами, но и тренерами - Аленичев, Парфенов, Тихонов. Вы скажете, что уровень нашего футбола низок? И я соглашусь. Но если вы уберете усилия спартаковской школы, то от нашего футбола не останется ничего. Потому что выяснится, что кроме Краснодара и Рубина, для российского детского спорта клубы РПЛ ничего не делают. Если бы Зенит играл своими двумя воспитанниками, и Спартак своими - у Зенита не набралось бы даже на команду. А так приходится биться со всем Газпромом, итальяно-аргентинской интернациональной сборной Миллера.
        Igo0rek ответил Y.N.W.A.
        сегодня в 16:09
        Y.N.W.A.:
        Он и виталик представители Ынтеллигенции из среды глоров, в смысле, болельщиков мю. На таких и внимания обращать уже чересчур.
          Y.N.W.A. ответил D.vil
          сегодня в 16:07
          D.vil:
          Юные спартаковцы показали пример своим взрослым товарищам!) Ждем вечером такого же положительного результата)))
          Не получится:)
          Vladimir808
          сегодня в 16:07
          С победой!
          Это пример старшим!
          Y.N.W.A. ответил Igo0rek
          сегодня в 16:07
          Igo0rek:
          Уууууу, да ты оказывается совсем не очень...
          Он и виталик представители Ынтеллигенции из среды глоров, в смысле, болельщиков мю. На таких и внимания обращать уже чересчур.
          Аденн
          сегодня в 16:06
          ну чё, так то молодцы. Тепереча ещё взросляк сыграет как надо, накажет англов, и всё в ажуре будет.
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100