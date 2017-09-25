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21:45 Идет первый тайм Боруссия Д 0:1 Реал
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Роналду проведет свой 400-й матч за «Реал»

сегодня, 21:14
БоруссияБоруссия0 : 1РеалРеалИдет первый тайм

Сегодня состоится долгожданный для многих любителей футбола поединок Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Реалом». Для звездного нападающего «сливочных» Криштиану Роналду, который попал в стартовый состав, эта встреча станет исторической — уже совсем скоро португалец проведет 400-й матч в футболке мадридского клуба, учитывая все турниры.

За 399 матчей 32-летний футболист забил 409 голов и отдал 111 результативных передач.

Кроме того, матч против «Боруссии» станет 150-м еврокубковым поединком для Роналду.

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Все комментарии
Игорь Волков
сегодня в 21:58
Машина!
AlexVargas
сегодня в 21:46
Ну и че
Zidane.5
сегодня в 21:44
Умопомрачительные показатели у Криштиану!! Лучший игрок мира как ни как!!!
Великий Князь
сегодня в 21:43
    Hamman
    сегодня в 21:36
    Нужно отметить юбилей дублем в ворота шмелей...

    ОПА! В рифму получилось)))
    нечитайло
    сегодня в 21:36
    рекордище
    Sadjon
    сегодня в 21:34
    Потрясающие результаты....
    4ever Ars
    сегодня в 21:22
    Мощный юбилей!)
    ДАША Д
    сегодня в 21:20
    Чувствую юбилей сегодня испортят.
    Cektor
    сегодня в 21:18
    интересно , сколько раз упадет сегодня ...
    holms918
    сегодня в 21:18
    Матч будет интересным.
    MSN-thebest
    сегодня в 21:17
    Боруссия уже приготовила ему подарочек
    cevin cigan
    сегодня в 21:17
    Вот это стата!!! Сам Бог велел Рону сегодня отличиться и победить с Реалом!
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