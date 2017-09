Роналду проведет свой 400-й матч за «Реал»

Сегодня состоится долгожданный для многих любителей футбола поединок Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Реалом». Для звездного нападающего «сливочных» Криштиану Роналду, который попал в стартовый состав, эта встреча станет исторической — уже совсем скоро португалец проведет 400-й матч в футболке мадридского клуба, учитывая все турниры.

За 399 матчей 32-летний футболист забил 409 голов и отдал 111 результативных передач.

Кроме того, матч против «Боруссии» станет 150-м еврокубковым поединком для Роналду.

400 - Cristiano Ronaldo will make his 400th appearance for Real Madrid in all competitions. Myth. pic.twitter.com/fQxkCspjo5