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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Халл Сити -:- Престон
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
21:45 сегодня Севилья -:- Марибор
21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Наполи -:- Фейеноорд
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Бешикташ -:- РБ Лейпциг
21:45 сегодня Монако -:- Порту
21:45 сегодня Боруссия Д -:- Реал
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 Матч завершен Спартак М (до 19) 2:1 Ливерпуль (до 19)
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«Спартак» - «Ливерпуль»: стартовые составы

сегодня, 20:39
СпартакСпартак-:-ЛиверпульЛиверпуль21:45 Не начался

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ливерпуля» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Спартак»: Ребров, Джикия, Боккетти, Ещенко, Кутепов, Пашалич, Попов, Самедов, Таски, Фернандо, Адриано.

«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Морено, Хендерсон, Джан, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

Ранее стали известны стартовые составы «Наполи» и «Фейеноорда».

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Все комментарии
alfranza
сегодня в 20:59
Спартаку удачи! Сломайте уже стереотипы что Спартак не в форме!
olegmih1987
сегодня в 20:59
Вперед ,Спартак! Ждем хорошего результата сегодня и дальнейшей борьбы за выход из группы ЛЧ!
drug01
сегодня в 20:58
С таким составом Спартаку делать нечего,пойду спать....
-Macuk777Macuk-
сегодня в 20:58
Интересный матч, думаю у Спартака нет шансов с таким составом. Ждём автобус, верим в ничью))
За Ливерпуль
сегодня в 20:58
Ну что ж, готовы свиные рыла к избиению?)))
Sylpheed
сегодня в 20:57
В 5 защитников... Спартак так не умеет. Попов вызывает трепет.
Да болт их знает, игра покажет.
ИГРОЧИШКА
сегодня в 20:57
    vovinho11
    сегодня в 20:57
    Это называется " сушите вёсла".
    spartach n1 ответил Levadia
    сегодня в 20:56
    Levadia:
    Привет Фунтик! Будем надеяться.
    Привет,а как иначе )
    Levadia ответил spartach n1
    сегодня в 20:55
    spartach n1:
    А если они в свои забьют ?)
    Привет Фунтик!
    Будем надеяться.
    Los Rojiblancos
    сегодня в 20:55
    0-7
    Sully ответил makkie
    сегодня в 20:54
    makkie:
    Маловато ряженых сегодня, только ты один с авой Ливерпуля 😃
    гы-гы.
    Хороший Малый
    сегодня в 20:53
    Удачи Спартаку.(сам за Зенит)
    Fly Emirates
    сегодня в 20:53
    У Спартака аж 4 центральных защитника. Что за схему придумал Каррера?
    makkie ответил Sully
    сегодня в 20:52
    Sully:
    неважно какой результат будет, после матча Джано и Деми ждут остальных в парилке.
      Sully
      сегодня в 20:52
      ладно ребята, шутки, шутками... давайте поддержим российскую командочку)) но как говорит piercman, до первого гола Ливерпуля)) если Спартак реально покажет хорошую игру и начнет играть уверенно, не в трусливый футбол, тогда удачи им... ну а если начнется порнография в стиле Спартак Анжи, или Тосно Спартак... тогда пусть Ливерпуль им вколотит как можно больше, так чтобы не отмылись от позора, 7-8 голов, или вообще с десяток))
      ПерекатиПоле
      сегодня в 20:52
      Великолепная линия защиты у спартака.
      На воротах стена.
      Полузащита превосходна.
      В нападении некогда лучший игрок Серии А.

      Есть огромнейший шанс не выхватить пятёрик, а отделаться 2-3 банками.
      spartach n1 ответил piercman
      сегодня в 20:52
      piercman:
      буду болеть за спартак. до первого гола ливерпуля)
      А если они в свои забьют ?)
      ermak6848
      сегодня в 20:51
      Ну парни с Богом!
      Сижу - смотрю - " болею " за " СПАРТАК "!!!
      Zidane.5
      сегодня в 20:51
      Спартаку сегодня напихают.)))
      Брулин
      сегодня в 20:50
      вот и фишка .Джикиа вместо комбарова.Жаль роши нет в основе.Про квинси молчу.радует что с тремя цз играем.сегодня вся Россия за Спартак.Луис Адриано дубль.
      Sully
      сегодня в 20:49
      неважно какой результат будет, после матча Джано и Деми ждут остальных в парилке.
      Petergoff
      сегодня в 20:49
      Вперёд Ливерпуль.С детства за Ливер)))))
      Killabyte
      сегодня в 20:49
      Хорошо хоть Комбарова нет
      cska59
      сегодня в 20:48
      Серьёзная атака у Ливера.
      Vector
      сегодня в 20:48
      Я хоть Коутиньо увижу... что за фрукт.... А то... Барса четверть ВВП Соломновых островов предлагает, то Ливер хочет еще...
      Jamaican_badboy
      сегодня в 20:48
      Да вы только посмотрите каких монстров на поле выпускает Каррера! Кутепов, Самедов, Ещенко! Яндекс Таски в конце то концов! Зачем только этот Ливерпуль приехал... согласились бы на технарь и на билеты бы не тратились.
      Роман Романов
      сегодня в 20:46
      В принципе составы равнозначны.... не считая Коутиньо, Салаха, Мане, Фирмино и скамейку Ливера.
      makkie
      сегодня в 20:46
      Обидно, что 4 лидера Спартака прошлого сезона не играют(
      Вперед Спартак, назло всем травмам и неудачам нужно сыграть лучший матч сезона!
      Примем любой результат.
      178
      сегодня в 20:46
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