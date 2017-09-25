«Спартак» - «Ливерпуль»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ливерпуля» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Спартак»: Ребров, Джикия, Боккетти, Ещенко, Кутепов, Пашалич, Попов, Самедов, Таски, Фернандо, Адриано.
«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Морено, Хендерсон, Джан, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Ранее стали известны стартовые составы «Наполи» и «Фейеноорда».
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Да болт их знает, игра покажет.
Да болт их знает, игра покажет.
Будем надеяться.
Будем надеяться.
На воротах стена.
Полузащита превосходна.
В нападении некогда лучший игрок Серии А.
Есть огромнейший шанс не выхватить пятёрик, а отделаться 2-3 банками.
На воротах стена.
Полузащита превосходна.
В нападении некогда лучший игрок Серии А.
Есть огромнейший шанс не выхватить пятёрик, а отделаться 2-3 банками.
Сижу - смотрю - " болею " за " СПАРТАК "!!!
Сижу - смотрю - " болею " за " СПАРТАК "!!!
Вперед Спартак, назло всем травмам и неудачам нужно сыграть лучший матч сезона!
Примем любой результат.
Вперед Спартак, назло всем травмам и неудачам нужно сыграть лучший матч сезона!
Примем любой результат.