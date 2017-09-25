«Боруссия» Д и «Реал» назвали составы на матч 2-го тура ЛЧ

Стали известны составы на матч 2-го тура Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Реалом» (группа H).
«Боруссия»: Бюрки, Тольян, Папастатопулос, Пищек, Топрак, Гетце, Филипп, Кастро, Шахин, Обамеянг, Ярмоленко.
Запасные: Вайденфеллер, Загаду, Бартра, Дауд, Пулишич, Кагава, Вайгль.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Фернандес, Модрич, Бэйл, Каземиро, Иско, Кроос, Роналду.
Запасные: Касилья, Хакими, Льоренте, Асенсио, Себальос, Васкес, Майораль.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Также составы объявили «Манчестер Сити» и «Шахтер».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Что бы они оба проиграли.
Что бы они оба проиграли.