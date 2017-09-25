«Манчестер Сити» и «Шахтер» определились с составами

«Манчестер Сити» и «Шахтер» назвали стартовые составы на матч второго тура Лиги чемпионов (группа F).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Д. Силва, Сане, Де Брюйне, Жезус, Агуэро.
Запасные: Браво, Данило, Стерлинг, Гюндоган, Мангала, Туре, Б. Силва
«Шахтер»: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос, Тайсон, Бернард, Феррейра.
Запасные: Шевченко, Хочолава, Дентиньо, Патрик, Петряк, Коваленко, Азеведо.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Также составы уже объявили «Наполи» и «Фейеноорд».
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