Селихов: «Думаю, что „Спартаку“ по силам взять очки и на „Энфилде“»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал, что наставник команды Массимо Каррера был доволен ничейным результатом в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1):

«По силам ли взять очки на „Энфилде“ с таким „Ливерпулем“? Думаю, что да. Сегодня и у них, и у нас были моменты, подходы хорошие. Со всеми командами можно играть.

Нормальный ли результат – ничья? Да, хороший.

Почему в концовке начал тянуть время? Давал партнёрам хоть немного передохнуть. Плюс ребятам ещё помогла пауза, когда произошла замена вратаря.

Есть ли ощущение, что сняли проклятие, не пропустив на последних минутах? Будем в это верить. Конечно, хотелось бы, чтобы всё это закончилось поскорее.

В раздевалке Каррера поблагодарил команду. „Молодцы, бились, старались“. У него была улыбка на лице».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте