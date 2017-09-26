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Селихов: «Думаю, что „Спартаку“ по силам взять очки и на „Энфилде“»

сегодня, 06:37
СпартакСпартак1 : 1ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал, что наставник команды Массимо Каррера был доволен ничейным результатом в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1):

«По силам ли взять очки на „Энфилде“ с таким „Ливерпулем“? Думаю, что да. Сегодня и у них, и у нас были моменты, подходы хорошие. Со всеми командами можно играть.

Нормальный ли результат – ничья? Да, хороший.

Почему в концовке начал тянуть время? Давал партнёрам хоть немного передохнуть. Плюс ребятам ещё помогла пауза, когда произошла замена вратаря.

Есть ли ощущение, что сняли проклятие, не пропустив на последних минутах? Будем в это верить. Конечно, хотелось бы, чтобы всё это закончилось поскорее.

В раздевалке Каррера поблагодарил команду. „Молодцы, бились, старались“. У него была улыбка на лице».

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Все комментарии
VIPded
сегодня в 07:30
Это 20 защитников на поле надо выпустить и троих вратарей в рамку поставить... Но чуда, конечно, и на Энфилде желаю Спартаку!
Вася Пупкин 1
сегодня в 07:14
если лежать на поле 20 минут то можно завоевать одно очко, но Спартак готов не вставать с Энфилда чтобы победить. Селихов конечно крутой кипер спас пару моментов, но грудь колесом это уж слишком!))
кот сибиряк ответил cska plus
сегодня в 07:12
cska plus:
До Энфилда у вас ещё игра с Севильей, придётся сильно напрячься, а там ещё и грозный Марибор приедет.
У них две игры с Севильей подряд.
Но что-то Спамичи смотрю раздухорились,спасли кое как очко дома РАДОВАЛИСЬ БЫ так нет они снова всех порвать решили.
А то что ЛИВЕР тупо не запихал им мяч другой,восприняли на свою заслугу а не везение.
MALOVAR
сегодня в 07:12
Реально и разорвать англичан
Locomotive Breath
сегодня в 07:07
Вот за что не любят Спартак!!! Ребята! Если по чесноку - еле ноги унесли! Молодцы, конечно, что не проиграли, но игры то нет! Ливер на Энфилде это вам не здесь. Так что скромнее надо быть и народ к вам потянется!
cska plus
сегодня в 07:02
До Энфилда у вас ещё игра с Севильей, придётся сильно напрячься, а там ещё и грозный Марибор приедет.
Аксинья
сегодня в 07:00
Если удалось отскочить в Москве, то это не значит, что отскочите и в Ливерпуле...Ну а за отскок надо благодарить Реброва и тебя в первую очередь...Ну , а разобрав игру по делу, было видно, что Ливер таскал Спартачек как мальчишек...
Василий 50
сегодня в 06:51
Куйте железо...
Василий 50
сегодня в 06:48
Почему бы и нет.
Но лучше об этом не говорить, а просто сделать.
cska plus
сегодня в 06:44
Селихов конечно молодец, да и штанголиз нормально отстоял ему здоровья и скорейшего выздоровления, в принципе спартачок очко получил за счёт вратарей. Молодцы.
Россия впереди всех
сегодня в 06:40
Началось(( да за ничью спасибо. выдохнули и работайте дальше. Зачем опять базарить.
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