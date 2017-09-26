Наингголан: «„Рома“ выступила не лучшим образом, но увозит домой три очка»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан прокомментировал победу над «Карабахом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Сегодня было важно победить. Выступили не лучшим образом, но увозим домой три очка, по крайней мере, этим мы можем быть удовлетворены.

Не знаю, неправильный ли мы выбрали подход, но мы сходу захватили лидерство и повели со счетом 2:0, а могли и увеличить разрыв. Но стоит посмотреть друг другу в глаза и в следующий раз выступить лучше. Пожалуй, мы посчитали, что нам будет легко и многие вещи недооценили».

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