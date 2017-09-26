Президент «Атлетико»: «У нас теперь лучший состав в истории клуба»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо считает, что «матрасники» провернули прекрасные трансферы, подписав нападающих Витоло и Диего Косту:
«После подписаний Витоло и Косты у „Атлетико“ теперь лучший состав в истории клуба.
У нас оставалась феноменальная база еще с прошлого сезона, а с этими двумя игроками, как только настанет январь, мы будем побеждать много».
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Очень часто вытягивала защита, а теперь Годин, Луис, Хуанфран и очень полезный Габи постарели.
Этот состав возможно круче в атаке, но уж точно не лучше в обороне. Тот Атлетико что в финалах играл и лигу брал лучше.
Очень часто вытягивала защита, а теперь Годин, Луис, Хуанфран и очень полезный Габи постарели.
Этот состав возможно круче в атаке, но уж точно не лучше в обороне. Тот Атлетико что в финалах играл и лигу брал лучше.