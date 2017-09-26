Вернер подтвердил, что попросил замену из-за давления фанатов «Бешикташа»

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер признался, что действительно попросил замену на 32-й минуте матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против турецкого «Бешикташа», не выдержав давления со стороны фанатов соперника:

«Я никогда в своей жизни не видел такой атмосферы на стадионе. Я не мог сосредоточиться на матче. Попросил беруши, но и они не помогли. Мне до сих пор не по себе».

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