Вернер подтвердил, что попросил замену из-за давления фанатов «Бешикташа»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Китай. Суперлига
  • Лига Чемпионов
  • Мексика. Лига МХ
  • Румыния. Лига 1
  • Швейцария. Суперлига
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
19:00 Идет первый тайм Карабах 1:2 Рома
21:45 сегодня Базель -:- Бенфика
21:45 сегодня ЦСКА -:- Ман Юнайтед
21:45 сегодня ПСЖ -:- Бавария
21:45 сегодня Андерлехт -:- Селтик
21:45 сегодня Атлетико М -:- Челси
21:45 сегодня Спортинг -:- Барселона
21:45 сегодня Ювентус -:- Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 1:2 Манчестер Юнайтед (до 19)
16:00 Матч завершен Кайрат (до 19) 2:2 Краснодар (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
17:33
Артём Ребров может избежать операции31
15:51
ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» в Юношеской Лиге УЕФА77
13:22
УЕФА открыл дело в отношении «Спартака»170
12:46
ФИФА разрешила Раушу выступать за сборную России53
11:51
У РФС нет данных о проявлении расизма на матче «Спартак» - «Ливерпуль»37
19:26
Джеко забил 100-й гол «Ромы» в Лиге чемпионов0
19:18
Роналду: «Летом я хотел покинуть „Реал“? От меня вы этого не слышали»1
19:08
СМИ: «Каранка - главный претендент на пост наставника „Бирмингема“»1
18:59
В Казани забронировано около 80% номеров в отелях на время Мундиаля4
18:44
Президент «Атлетико»: «У нас теперь лучший состав в истории клуба»3
18:26
Лавров: «„Спартак“ показал достаточно мужественную игру в матче с „Ливерпулем“»28
18:20
СМИ: «Роналду хочет, чтобы в „Реале“ ему подняли зарплату»19
18:09
Юноши «Краснодара» упустили победу над сверстниками из «Кайрата»8
18:07
«Карабах» - «Рома»: стартовые составы5
17:58
Сёмин: «Если играют лучшие, то зачем проводить ротацию?»3
17:26
Кейн: «Надеюсь организовать отдельную комнату для трофеев и мячей»10
17:19
Григорян дисквалифицирован на 4 матча за «жесты Эффенберга» 23
17:08
Манчини: «Матч с „Реалом Сосьедад“ - один из самых сложных в этом сезоне»18
17:00
Модест: «Я не хотел уезжать в Китай»4
16:47
Черчесов: «Рауш будет готовиться со сборной России к чемпионату мира»7
16:36
«Реал» продлил контракт с Вараном8
16:25
Бубнов: «Кто такой Дзюба для Манчини? Никто!»31
15:41
Торрес: «Я разговаривал с Моратой перед его переходом в „Челси“»6
15:30
Горлукович: «Дошли до того, что „Спартак“ борется - вот ведь достижение!»44
15:14
Малькольм продлил контракт с «Бордо»1

Вернер подтвердил, что попросил замену из-за давления фанатов «Бешикташа»

сегодня, 18:53
БешикташБешикташ2 : 0РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер признался, что действительно попросил замену на 32-й минуте матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против турецкого «Бешикташа», не выдержав давления со стороны фанатов соперника:

«Я никогда в своей жизни не видел такой атмосферы на стадионе. Я не мог сосредоточиться на матче. Попросил беруши, но и они не помогли. Мне до сих пор не по себе».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Apsny
сегодня в 19:34
Аэрофобию испытывал Денис Бергкамп).
Levadia
сегодня в 19:13
Турция,етить её!
Это тебе не в зоопарк сходить.)
Igo0rek
сегодня в 19:11
В Чертаново бы приехал, вообще бы присел в уголок и плакал, чтобы его забрали отсюда.
fczpkossidspb
сегодня в 19:11
Нихрена се.....!!!
Морозовский
сегодня в 19:09
С мамой надо было ехать, если стул неустойчтвый!
ДСА
сегодня в 19:06
Ему во вторую будеслигу переходить надо.
Остапчук 67
сегодня в 19:02
Какой впечатлительный, за малодушие нужно ему снизить зарплату.
Igo0rek
сегодня в 18:58
Маленький, трусливый воробушек
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100