Роналду: «Летом я хотел покинуть „Реал“? От меня вы этого не слышали»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отрицает, что минувшим летом задумывался о смене клубной прописки:

«Говорите, этим летом было много слухов о том, что я несчастлив в „Реале“, что хочу покинуть клуб? От меня вы этого не слышали, но люди по всему миру каждый день говорят о Криштиану Роналду. Хорошо, что мне не приходится комментировать каждый слух, связанный с моим именем.

Иногда такие слухи зарождаются в Португалии, иногда - в Испании или Германии. Мировыми новостями становится любая информация о Роналду. Когда вы знаменитость, о вас говорят».

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