«Рома» в гостях обыграла «Карабах»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» переиграла «Карабах».
Баку, стадион «Олимпийский»
«Карабах» – «Рома» – 1:2 (1:2)
Голы: Энрике 28 - Манолас 7, Джеко 15.
«Карабах»: Шехич, Медведев, Гусейнов, Садыгов, Аголли, Мичел (Кинтана 89), Гараев, Мадатов (Геррье 81), Алмейда, Энрике (Эльюнусси 76), Ндлову.
Главный тренер: Гурбан Гурбанов.
«Рома»: Алиссон, Перес, Жуан, Манолас, Коларов, Наингголан, Пеллегрини (Стротман 82), Гоналон (Де Росси 67), Эль-Шаарави, Джеко, Дефрель (Флоренци 58).
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.
Предупреждения: Гараев 39, Энрике 41, Гоналон 43.
Судья: Артур Соареш.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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