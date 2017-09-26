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    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
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Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
19:00 Матч завершен Карабах 1:2 Рома
21:45 сегодня Базель -:- Бенфика
21:45 сегодня ЦСКА -:- Ман Юнайтед
21:45 сегодня ПСЖ -:- Бавария
21:45 сегодня Андерлехт -:- Селтик
21:45 сегодня Атлетико М -:- Челси
21:45 сегодня Спортинг -:- Барселона
21:45 сегодня Ювентус -:- Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 1:2 Манчестер Юнайтед (до 19)
16:00 Матч завершен Кайрат (до 19) 2:2 Краснодар (до 19)
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«Рома» в гостях обыграла «Карабах»

сегодня, 20:49
КарабахКарабах1 : 2РомаРомаМатч завершен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» переиграла «Карабах».

Баку, стадион «Олимпийский» 

«Карабах» – «Рома» – 1:2 (1:2)
Голы: Энрике 28 - Манолас 7, Джеко 15.

«Карабах»: Шехич, Медведев, Гусейнов, Садыгов, Аголли, Мичел (Кинтана 89), Гараев, Мадатов (Геррье 81), Алмейда, Энрике (Эльюнусси 76), Ндлову.
Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

«Рома»: Алиссон, Перес, Жуан, Манолас, Коларов, Наингголан, Пеллегрини (Стротман 82), Гоналон (Де Росси 67), Эль-Шаарави, Джеко, Дефрель (Флоренци 58).
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.

Предупреждения: Гараев 39, Энрике 41, Гоналон 43.

Судья: Артур Соареш.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Klose_Miro
сегодня в 21:15
Гранде Рома одержала сокрушительную победу, на родине ее самого преданного фана Эюбова.
Италия набирает обороты.
Nazi
сегодня в 21:14
После первых 15 минут, когда Рома сама того не желая умудрилась забить два мяча смотреть было не на что.. Римляне так и простояли все остальные 75 минут.. А азеры чуть из трусов не вылезли, но не их это дело. Кушайте икру и живите счастливо, футбол это не ваше...
elmi.eyubov ответил pinturicchio86
сегодня в 21:14
pinturicchio86:
пхахаха, т е болелы карабаха помешали показать роме игру на высшем уровне? зачем вы вообше в лч выходите если на вашу игру так болелы влиять могут?
Ты 56? В футбол не фамилии играют, Карабах на своем поле при поддержки 70 тыс человек - это очень серьезно, тут нужно быть довольным хотя бы победе. Хотя чего это я тебе говорю, ты ведь полный ноль в футболе.
truffagldino
сегодня в 21:14
Карабах делает первые шаги в лиге чемпионов,очков пока нет,но есть первый забитый мяч который войдет в историю клуба.
Авербух ответил Michele_Alboreto
сегодня в 21:10
Michele_Alboreto:
Завязывайте о том, чей Карабах. Это футбольный, а не политический сайт.
Давно решили оружием чей Карабах. мусульмани на коленях, АРМЯНИН ГОСПОДИН!
старина
сегодня в 21:08
Так то достойный счет.
Michele_Alboreto
сегодня в 21:06
Завязывайте о том, чей Карабах. Это футбольный, а не политический сайт.
pinturicchio86 ответил elmi.eyubov
сегодня в 21:05
elmi.eyubov:
Карабах с такой поддержкой трибун растоптал бы твой ювентус.
пхахаха, т е болелы карабаха помешали показать роме игру на высшем уровне? зачем вы вообше в лч выходите если на вашу игру так болелы влиять могут?
fcsm-fanat1k ответил Y.N.W.A.
сегодня в 21:05
Y.N.W.A.:
у колбасы есть глоры? кхм, интересно...
ждите Спартак на Энфилде, там вас размажем по газону!
ermak6848
сегодня в 21:05
Судя по счёту с напрягом....
Sub Focus
сегодня в 21:02
Если не растерялись бы в начале матча, то счёт мог бы быть другим.
elmi.eyubov
сегодня в 21:02
Карабах оч достойная команда. Уверен, Атлетико и Челси тоже попотеют с ними.
Y.N.W.A. ответил fcsm-fanat1k
сегодня в 21:01
fcsm-fanat1k:
просто говорю что повезло глорам колбасы!
у колбасы есть глоры? кхм, интересно...
Sub Focus
сегодня в 21:00
    fcsm-fanat1k ответил Y.N.W.A.
    сегодня в 21:00
    Y.N.W.A.:
    ахаха, это ты к чему? а вообще, это странно, что вы с вышеназванными рвете какую-то колбасу на части. А без их, в одиночку слабо?)
      elmi.eyubov ответил pinturicchio86
      сегодня в 21:00
      pinturicchio86:
      надо спросить у ди франческо, как может дебютант лч возить серебряного призера сериала? походу унижения от челси, с такой игрой, не миновать, рома будет делать сассуоло)))
      Карабах с такой поддержкой трибун растоптал бы твой ювентус.
      Reneg ответил Y.N.W.A.
      сегодня в 21:00
      Y.N.W.A.:
      Нормально. Учитывая дебют Карабаха в ЛЧ, учитывая уровень команд, нормально. Главное, сейчас набираться опыта. А Роме желаю выйти из этой группы с первого места.
      выйти из группы-будет достижением!) валидольный получился матч, в лучших традициях Ромы) но самое главное это 3 очка)Манолас уже начал отрабатывать улучшенный контракт. Дефрель все так же... а уже в воскресенье игра с китайцами
      Y.N.W.A. ответил fcsm-fanat1k
      сегодня в 20:59
      fcsm-fanat1k:
      играл бы вчера Промес, Зе Луиш и Глушаков, порвали бы колбасу на кусочки!
      ахаха, это ты к чему?
      а вообще, это странно, что вы с вышеназванными рвете какую-то колбасу на части. А без их, в одиночку слабо?)
      Хубулидзе
      сегодня в 20:58
        fcsm-fanat1k ответил Y.N.W.A.
        сегодня в 20:57
        играл бы вчера Промес, Зе Луиш и Глушаков, порвали бы колбасу на кусочки!
        Owl Fake ответил Y.N.W.A.
        сегодня в 20:57
        Y.N.W.A.:
        первые 15 минут нервяк лютый, затем чуть успокоились. А так класс игроков разный, ну и опыт, конечно.
        Да, мы стали свидетелями бесценного опыта. В гостях Атлетико точно разобьёт (насчёт Рому уже есть сомнения), а вот дома дадут по зубам, как Роме и Копенгагену, это уж точно.
        Y.N.W.A. ответил Vadim-SS
        сегодня в 20:57
        Vadim-SS:
        Еще считают себя претендентом на Scudetto, еле-еле обыграли этот колхоз.
          Sub Focus
          сегодня в 20:57
          Достойно сыграли, Карабах красавцы
          nurajanm
          сегодня в 20:57
          Всего лишь 2:1.
          Карабах показал уровень сериа а
          pinturicchio86
          сегодня в 20:57
            Vadim-SS
            сегодня в 20:56
              sihafazatron
              сегодня в 20:56
              предсказуемо, карабах пассажир в этой лч
              иМАНОЛЬ Идьякес
              сегодня в 20:55
                eaguar
                сегодня в 20:55
                Кто бы сомневался .
                Но маловато голо будет .
                Y.N.W.A. ответил Owl Fake
                сегодня в 20:55
                Owl Fake:
                Первые 15 минут - ощущения "зачем этот сброд вышел в ЛЧ?" Вторые 15 минут - "а ведь может Карабах!" Остальной час безэмоциональный. Карабах не знает что делать, а скорее просто боится. А Рома в конце и вовсе тянула время у углового флажка. Браво азеры, достойно отыграли! Позор итальянцам, если это их максимум.
                первые 15 минут нервяк лютый, затем чуть успокоились. А так класс игроков разный, ну и опыт, конечно.
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