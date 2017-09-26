Кейн: «Надеюсь организовать отдельную комнату для трофеев и мячей»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн планирует в скором времени оборудовать комнату под трофеи и мячи, которые он забирает домой в качестве сувениров после матчей, где он отметился хет-триком:

«На данный момент все те мячи, что я забирал после матчей, хранятся дома. Надеюсь организовать для этого отдельную комнату - для трофеев и мячей. Пока у меня такой нет, но, надеюсь, вскоре будет. Пока они лежат в сумках, в шкафах, ждут своего часа.

У Руни есть такая комната? Напишу ему и расспрошу о ней».

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