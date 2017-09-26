Наставник «Фастава»: «„Локомотив“ - фаворит завтрашнего матча и всей группы»

Главный тренер «Фастава» Богумил Паник считает «Локомотив» фаворитом не только предстоящего матча между командами, но и группы F Лиги Европы, где также выступают «Копенгаген» и «Шериф»:

«Согласен с тем, что „Локомотив“ - это фаворит завтрашнего матча и всей группы, также как и „Копенгаген“. Эти команды будут задавать тон в этой группе, они однозначно выше нас и остальных на голову. Мы же попали в Лигу Европы собирать футбольный опыт, учиться. Будем рассчитывать на свою командную игру в борьбе с этими соперниками.

После матча обычно проще оценивать результат. Но я бы был плохим тренером, если бы не настраивал команду на победу».

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