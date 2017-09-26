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Президент «Сампдории»: «„Милан“ - классная команда, но их игроки эгоистичны»

сегодня, 20:26
СампдорияСампдория2 : 0МиланМиланМатч завершен

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро не упустил случая уколоть «Милан» после того, как его команда обыграла «россонерри» в матче 6-го тура Серии А:

«„Милан“ потратил 200 млн евро на трансферном рынке, но соперник не нанес ни одного удара в створ наших ворот.

До матча я предсказал, что мы выиграем со счетом 2:1, но они даже ни разу не побеспокоили нашего вратаря, если бы они сделали это, я бы угадал счет.

„Милан“ - классная команда, но их игроки эгоистичны».

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Все комментарии
DevilsMilan
сегодня в 20:51
Ферреро прикольный функционер конечно но он как комментаторы на соккере ей богу.Пока все у Милана плохо язвит что есть сил.

Пускай радуется пока может,его помойка далеко не уедет.
Owl Fake
сегодня в 20:40
"они даже ни разу не побеспокоили нашего вратаря, если бы они сделали это, я бы угадал счет.."

Кажется, он, сам того не желая, бросил камень в огород Пуджони. Это можно интерпретировать, как "если у Милана была хоть одна возможность - они бы точно забили".
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