Президент «Сампдории»: «„Милан“ - классная команда, но их игроки эгоистичны»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро не упустил случая уколоть «Милан» после того, как его команда обыграла «россонерри» в матче 6-го тура Серии А:

«„Милан“ потратил 200 млн евро на трансферном рынке, но соперник не нанес ни одного удара в створ наших ворот.

До матча я предсказал, что мы выиграем со счетом 2:1, но они даже ни разу не побеспокоили нашего вратаря, если бы они сделали это, я бы угадал счет.

„Милан“ - классная команда, но их игроки эгоистичны».

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