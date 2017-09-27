Азар: «Батшуайи забивает каждый раз, когда появляется на поле!»

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился впечатлениями после того, как «синие» на последних мгновениях вырвали победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико»:

«Мы очень рады. Это была сложная игра против одной из лучших команд Европы. Мы заслужили победу.

Мы играем очень хорошо. У нас качественный состав, хотим побеждать в каждом матче. Было нелегко, но мы справились.

Батшуайи забивает каждый раз, когда появляется на поле! Это топ-бомбардир, рад за него и за Морату».

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