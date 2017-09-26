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Венгер: «Знаем силу БАТЭ, нужно классно выступить, чтобы надеяться на хороший результат»

сегодня, 22:07
БАТЭБАТЭ-:-АрсеналАрсеналЗавтра в 20:00 Не начался

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против борисовского БАТЭ:

«Я уже бывал в Беларуси ранее, приезжал туда вместе с французской сборной. Они в июне играли с командой Беларуси, а у меня как раз отпуск был. Помню, что Франции пришлось тяжело.

Мы знаем силу БАТЭ, вчера смотрели их матчи. Это качественная команда, которая сильна технически. Нам нужно классно выступить, чтобы надеяться на положительный результат».

Ранее Венгер заявил, что Лига чемпионов в целом стала менее интересной, нежели в былые годы.

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