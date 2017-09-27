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    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
    Победой ЦСКА
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    221
    Вничью
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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«Челси» вырвал победу у «Атлетико»

вчера, 23:35
АтлетикоАтлетико1 : 2ЧелсиЧелсиМатч завершен

«Челси» на последних минутах вырвал победу у «Атлетико» в поединке Лиги чемпионов.

Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано».

«Атлетико» - «Челси» - 1:2 (1:0)
Голы: Гризманн 40 (пен) — Мората 59, Батшуайи 90+4.

«Атлетико»: Облак, Годин, Филипе Луис, Хуанфран, Люка Эрнандес, Сауль, Партей (Хименес 77), Феррейра-Карраско (Торрес 69), Коке, Корреа (Гайтан 71), Гризманн.
Главный тренер: Диего Симеоне.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэйхилл, Мозес, Фабрегас (Кристенсен 86), Канте, Азар (Виллиан 82), Бакайоко, Алонсо, Мората (Батшуайи 82).
Главный тренер: Антонио Конте.

Предупреждения: Давид Луис 39, Партей 47, Гризманн 54.

Судья: Чунейт Чакир.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

В другом матче дня «Рома» одолела «Карабах» (2:1).

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Все комментарии
George-CFC ответил Рауль и Зидан
сегодня в 00:15
Рауль и Зидан:
А разве финал не 1-0 в пользу Арсенала закончился ?
2:1 Арсенал
Рауль и Зидан ответил George-CFC
сегодня в 00:14
George-CFC:
Конечно он не стоит 70, ведь Челси за него отдали 58 млн евро
65 миллионов евро, 58 это в фунтах
Рауль и Зидан ответил George-CFC
сегодня в 00:14
George-CFC:
Тебе лишь бы устраивать бесконечные споры... Последний гол Диего за Челси - в ворота гуннеров в финале кубка Англии
А разве финал не 1-0 в пользу Арсенала закончился ?
George-CFC ответил ROMA CHELSEA CSKA
сегодня в 00:13
ROMA CHELSEA CSKA:
Я был самый большой хейтер Мораты. И мнения своего не менял. 70 он и близко не стоит. А Белотти вообще неизвестно кто такой.
Конечно он не стоит 70, ведь Челси за него отдали 58 млн евро
George-CFC ответил Рауль и Зидан
сегодня в 00:12
Рауль и Зидан:
Ничего подобного , в прошлом сезоне не забивал
Тебе лишь бы устраивать бесконечные споры...
Последний гол Диего за Челси - в ворота гуннеров в финале кубка Англии
007007
сегодня в 00:11
Снова на Евроарене топ клубы в лице Челси, МЮ,МС набирают очки в копилку Англии, а Ливерка как всегда - еле отскочила
ROMA CHELSEA CSKA
сегодня в 00:11
Я был самый большой хейтер Мораты. И мнения своего не менял. 70 он и близко не стоит. А Белотти вообще неизвестно кто такой.
George-CFC ответил Рауль и Зидан
сегодня в 00:09
Рауль и Зидан:
Послушай , мне летом гворили что Мората бездарь , фанаты Челси это писали , и что он даже 30 лямов не стоит . Мол лучше Беллоти за 100 взять , тепрь Беллоти даже в Италии не забивает
Я это не говорил, я верил и верю в Морату + всегда отмечал что он забивал много важных голов в топовых матчах за Юве и Мадрид
Рауль и Зидан ответил George-CFC
сегодня в 00:09
George-CFC:
Ау, Коста регулярно забивал Арсеналу, продавливая всю оборону
Ничего подобного , в прошлом сезоне не забивал
Рауль и Зидан ответил George-CFC
сегодня в 00:08
George-CFC:
Какой первый сезон? Сентябрь на дворе, с ТТХ - так себе игра, с Арсеналом был съеден Мустафи. Если образуется хорошая связка с Азаром - это будет феерия
Послушай , мне летом гворили что Мората бездарь , фанаты Челси это писали , и что он даже 30 лямов не стоит . Мол лучше Беллоти за 100 взять , тепрь Беллоти даже в Италии не забивает
George-CFC ответил Рауль и Зидан
сегодня в 00:07
Рауль и Зидан:
Асренал Косту не съедал ?
Ау, Коста регулярно забивал Арсеналу, продавливая всю оборону
Рауль и Зидан ответил George-CFC
сегодня в 00:06
George-CFC:
Какой первый сезон? Сентябрь на дворе, с ТТХ - так себе игра, с Арсеналом был съеден Мустафи. Если образуется хорошая связка с Азаром - это будет феерия
Асренал Косту не съедал ?
Oktavian
сегодня в 00:06
Молодцы синие! Рад за вас!))
Рауль и Зидан ответил Медив
сегодня в 00:05
Медив:
Пфф, у Миши показатель в Челси в среднем гол за 70 минут на поле. Но я не говорю, что Миши лучше. Они оба бестолковы по своему
Ты так пишешь , как будто у вас до Мораты Роналдо бразилиц в нападении был . Слушай а что Коста все время хорошо играл ? Может вспомним его второй сезон ? Когда он по праздникам забивал
dark_akex
сегодня в 00:05
Как только начался второй тайм я начал кричать: "Падай Мората, падай, тут можно ты же в Испании !". ))
George-CFC ответил Рауль и Зидан
сегодня в 00:05
Рауль и Зидан:
Правильно , пацан еще молод, и первый сезон за Челси, уже сколько забил , я уже боюсь представить что дальше будет, когда он адаптируется под АПЛ и на пик формы выйдет
Какой первый сезон? Сентябрь на дворе, с ТТХ - так себе игра, с Арсеналом был съеден Мустафи. Если образуется хорошая связка с Азаром - это будет феерия
Верг
сегодня в 00:04
опять на 4 минуте
Рауль и Зидан ответил George-CFC
сегодня в 00:02
George-CFC:
Пока рано превозносить Морату до небес, ему ещё пахать и доказывать
Правильно , пацан еще молод, и первый сезон за Челси, уже сколько забил , я уже боюсь представить что дальше будет, когда он адаптируется под АПЛ и на пик формы выйдет
HAZARD 10 ответил yudin_duda
сегодня в 00:01
yudin_duda:
Пока не цвижу запятых, не пойду. Похоже, ты еще не получил
Пока ты не цвижу?)
Медив ответил Рауль и Зидан
сегодня в 00:01
Рауль и Зидан:
Надеюсь когда Бенз со старится , выкупим его у вас , и играйте с Мишой в атаке
Напугал) Челси играл с Торресом в атаке...
Медив ответил Рауль и Зидан
вчера в 23:59
Рауль и Зидан:
Покажи мне в списке бомбардиров АПЛ Мишу , чет не вижу его там .
Пфф, у Миши показатель в Челси в среднем гол за 70 минут на поле. Но я не говорю, что Миши лучше. Они оба бестолковы по своему
George-CFC ответил Рауль и Зидан
вчера в 23:59
Рауль и Зидан:
Ко ко ко ко ко Мората плохой игрок ко ко ко ко Он лавочник Реала зачем он нужен ? Ко ко ко ко Дайте нам односезонку беллоти ведь он такой крутой , столько в Италии забил ко ко ко ко
Пока рано превозносить Морату до небес, ему ещё пахать и доказывать
azkan
вчера в 23:58
С красивой волевой победой болельщиков Челси! Хух какая игра была! Вторая напрашивалась.
Я уже думал будет ничья. Но в конце такая красивая комбинация!
Атлетико просто стояли и смотрели)))
С возвращением Азара! Много ему досталось в этой игре. Жаль что не попал с шикарным ударом. Но за то какой красивый пас отдал Морате. Все линии сыграли отлично, Мората, Канте, Луис, Куртуа!
Еще раз с красивой победой!
Рауль и Зидан ответил Медив
вчера в 23:58
Медив:
Не преуменьшаю талант Мораты, но объективно, он не настолько крутой нап. Хороший, но не так как ты его описываешь. Я бы хотел, чтобы он был таким, но пока нет:)
Надеюсь когда Бенз со старится , выкупим его у вас , и играйте с Мишой в атаке
HAZARD 10 ответил da da da
вчера в 23:58
da da da:
Челси дико отскочил,еще и Мората забил из оффсайда.
Я знал что ты больной ну не настолько же.)
HAZARD 10 ответил Медив
вчера в 23:57
Медив:
Не преуменьшаю талант Мораты, но объективно, он не настолько крутой нап. Хороший, но не так как ты его описываешь. Я бы хотел, чтобы он был таким, но пока нет:)
Мората просто отличный нап свой первый сезон так проводит у нас , что ты еще от него увидеть хочешь та......?)
Рауль и Зидан ответил Медив
вчера в 23:57
Медив:
Не преуменьшаю талант Мораты, но объективно, он не настолько крутой нап. Хороший, но не так как ты его описываешь. Я бы хотел, чтобы он был таким, но пока нет:)
Ему только 24 . И как я его описывал ? Я лишь говорил ,он стоит тех денег , который Реал просил
yudin_duda ответил HAZARD 10
вчера в 23:57
Пока не цвижу запятых, не пойду. Похоже, ты еще не получил
Sub Focus
вчера в 23:57
С победой, молодцы, до конца поборолись. Главное никогда не сдаваться
da da da
вчера в 23:56
Челси дико отскочил,еще и Мората забил из оффсайда.
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