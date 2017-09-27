«Челси» вырвал победу у «Атлетико»

«Челси» на последних минутах вырвал победу у «Атлетико» в поединке Лиги чемпионов.
Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано».
«Атлетико» - «Челси» - 1:2 (1:0)
Голы: Гризманн 40 (пен) — Мората 59, Батшуайи 90+4.
«Атлетико»: Облак, Годин, Филипе Луис, Хуанфран, Люка Эрнандес, Сауль, Партей (Хименес 77), Феррейра-Карраско (Торрес 69), Коке, Корреа (Гайтан 71), Гризманн.
Главный тренер: Диего Симеоне.
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэйхилл, Мозес, Фабрегас (Кристенсен 86), Канте, Азар (Виллиан 82), Бакайоко, Алонсо, Мората (Батшуайи 82).
Главный тренер: Антонио Конте.
Предупреждения: Давид Луис 39, Партей 47, Гризманн 54.
Судья: Чунейт Чакир.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
В другом матче дня «Рома» одолела «Карабах» (2:1).
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Фанатов "Челси" с победой!
Фанатов "Челси" с победой!