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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Левандовски: «Преданность - красивое слово, но в спорте доминируют успех и деньги»

вчера, 23:07

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает, что в профессиональном футболе верность клубу и команде сходит на нет:

«Нам стоит прекратить романтизировать футболистов. Преданность - красивое слово, идея и важная ценность в личной жизни, но в профессиональном спорте доминируют другие параметры - успех и деньги.

Эти факторы определяют трансферы, больше ничего. За последние годы игроки стали иметь больше власти в мире футбола. Игрок, который хочет сменить клуб, обычно добивается своей цели».

Напомним, ходят слухи, что Левандовски заинтересован в переходе в «Реал».

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Все комментарии
InDaDream
сегодня в 00:07
продать и купить Вернера
boom4321
сегодня в 00:03
Игроки Баварии жалуются на деньги, вот это поворот
Бригант 669
вчера в 23:57
шляхтич намылился мыть посуду в мадриде!!
Hasselby
вчера в 23:52
типичный наемник
weinmar
вчера в 23:47
Блин, зачем он это делает?! Вместо слов, забивал бы лучше почаще! Можно подумать эти интервью что-то изменят.
Рауль и Зидан
вчера в 23:39
Своими интервью Лева чего хочет добиться ? Что бы боссы Баварии ему напарника за 150 лямов подписали ?
ЮЗИК
вчера в 23:31
Просто преданность теперь не актуально
Lazio-Kiev ответил Александр Колобихин
вчера в 23:29
Александр Колобихин:
а у проститу...ок тоже самое, и в чем отличие?
В количестве нулей.
Lazio-Kiev
вчера в 23:29
Никакой морали!
Александр Колобихин
вчера в 23:28
а у проститу...ок тоже самое, и в чем отличие?
goalaktika
вчера в 23:23
Четко сказал Лева. Всё так и есть
Owl Fake
вчера в 23:21
Левандовски воспользовался ошибкой Алвеса, прорывается дальше по флангу, обыгрывает Тиаго Силву и тот вынужденно нарушает правила.
Роберта спешно подзывают тренеры со скамейки. Что? Замена? Нет, надо срочно дать интервью и выразить своё мнение...
commando
вчера в 23:12
Ну тогда понятно в каком мешке ты скоро окажешься
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