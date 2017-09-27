Левандовски: «Преданность - красивое слово, но в спорте доминируют успех и деньги»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает, что в профессиональном футболе верность клубу и команде сходит на нет:

«Нам стоит прекратить романтизировать футболистов. Преданность - красивое слово, идея и важная ценность в личной жизни, но в профессиональном спорте доминируют другие параметры - успех и деньги.

Эти факторы определяют трансферы, больше ничего. За последние годы игроки стали иметь больше власти в мире футбола. Игрок, который хочет сменить клуб, обычно добивается своей цели».

Напомним, ходят слухи, что Левандовски заинтересован в переходе в «Реал».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте