Левандовски: «Преданность - красивое слово, но в спорте доминируют успех и деньги»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает, что в профессиональном футболе верность клубу и команде сходит на нет:
«Нам стоит прекратить романтизировать футболистов. Преданность - красивое слово, идея и важная ценность в личной жизни, но в профессиональном спорте доминируют другие параметры - успех и деньги.
Эти факторы определяют трансферы, больше ничего. За последние годы игроки стали иметь больше власти в мире футбола. Игрок, который хочет сменить клуб, обычно добивается своей цели».
Напомним, ходят слухи, что Левандовски заинтересован в переходе в «Реал».
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