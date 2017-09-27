Анчелотти: «Знаю, что меня будут критиковать, это нормально»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал разгромное поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:3) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«У нас не получилось справиться с контратаками „ПСЖ“. В первом тайме мы хорошо контролировали игру, владели мячом и создали несколько моментов. Но мы были недостаточно опасны, и нам не хватало баланса. Всю игру соперник искал возможности для контратак, и мы не смогли это проконтролировать.

Не думаю, что выбранный мной состав был рискованным. Я долго думал над тем, кого будет лучше выпустить в этом матче. Знаю, что меня будут критиковать, это нормально. Мне казалось, это хороший состав для данного поединка».

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