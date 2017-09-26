СМИ: «Каранка - главный претендент на пост наставника „Бирмингема“»

Бывший наставник «Мидлсбро» Айтор Каранка в ближайшее время будет назначен новым главным тренером «Бирмингем Сити», утверждают в Англии.

Напомним, что 16 сентября боссы «синих» отправили в отставку Харри Реднаппа и вот теперь, похоже, определились с его преемником.

Сообщается, что Каранка приглашен на переговоры с руководством клуба, которые состоятся в ближайшие выходные, а также будет наблюдать за игрой «Бирмингема» в предстоящем матче Чемпиошипа против «Халл Сити».

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