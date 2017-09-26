Хазенхютль: «Невозможно подготовить команду к такой атмосфере, как в игре с „Бешикташем“»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхютль прокомментировал гостевое поражение от «Бешикташа» в матче группового раунда Лиги чемпионов (0:2):

«Невозможно подготовить команду к такой атмосфере. В начале встречи был оглушительный шум, который отчасти повлиял на нашу игру. Мы не были хороши в первые 20 минут матча, но это был урок для всех нас. Я увидел, на кого я могу рассчитывать в такие моменты. Это урок для нас, и мы продолжаем учиться.

Во втором тайме мои игроки активизировались и имели шансы забить, но этого оказалось недостаточно. Я поздравляю „Бешикташ“, они победили заслуженно».

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