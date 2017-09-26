Сарри, несмотря на победу над «Фейеноордом», остался недоволен игрой «Наполи»

Наставник «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Фейеноордом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:1):

«На данный момент, меня очень беспокоит гол, который мы пропустили. В турнире, где имеет значение разница мячей, нельзя пропускать такой гол за 10 секунд до конца встречи. Я не могу быть удовлетворён.

Мы хорошо играли, создали множество моментов. Но мне не понравилось, что мы ничего не позволяли сделать „Фейеноорду“, но всё равно пропустили один гол и могли пропустить с пенальти. Очевидно, что где-то мы что-то делаем совершенно не так.

К тому же мы должны забивать больше мячей, учитывая то, сколько у нас было возможностей».

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